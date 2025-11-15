Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani fistikë çdo ditë?

Fistikët janë një ushqim i shijshëm dhe jashtëzakonisht ushqyes. Përveç shijes së tyre të pasur, ato janë burim i mirë proteinash, yndyrnash të shëndetshme, fibrave dhe antioksidantëve.

Përfitimet kryesore shëndetësore:

Presioni i gjakut më i ulët: Kaliumi, magnezi dhe kalciumi ndihmojnë në mbajtjen e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut.

• Shëndeti i syve: Luteina dhe zeaksantina mbrojnë retinën dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve si degjenerimi makular dhe katarakti.

• Rregullimi i peshës trupore: Fibrat dhe proteinat krijojnë ndjesi ngopjeje dhe ndihmojnë në kontrollin e oreksit.

• Stabilizimi i sheqerit në gjak: Ngadalësojnë përthithjen e glukozës, duke ndihmuar njerëzit me diabet ose prediabet.

• Shëndeti i zorrëve: Fibrat nxisin tretjen e rregullt dhe mbështesin mikrobiomën e shëndetshme të zorrëve.

Vlera ushqyese për 28 gramë fistikë:

• Kalori: 165

• Proteina: 6 g

• Fibër: 3 g

• Yndyrë totale: 13 g (2 g e ngopur)

• Kalium: 277 mg, Magnez: 30 mg

Kujdes:

• Jo të përshtatshëm për personat me alergji ndaj arrave.

• Fëmijët nën 4 vjeç duhet t’i konsumojnë si pure ose salcë për të shmangur rrezikun e mbytjes.

• Konsum moderuar për ata me probleme tretjeje ose gurë në veshka.
Si t’i konsumojmë:
Mund të hahen të thjeshtë, të shtohen në sallata, të kombinohen me fruta, djathë të butë, ose të përdoren për kore krokante mbi mish dhe peshk.

