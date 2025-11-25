Chelsea leksion Barcelonës

Chelsea ka shënuar një fitore të madhe sonte në Champions League, duke mposhtur Barcelonën me rezultat bindës 3-0 dhe duke hedhur një hap gjigant drejt fazës tjetër të garës.
Ndeshja nisi me dominim të londinezëve, ndërsa presioni i tyre u shpërblye në minutën e 27-të, kur mbrojtësi i Barcelonës, Jules Kounde, realizoi një autogol, duke i dhënë epërsinë Chelseat, shkruan IndeksOnline.
Në pjesën e dytë, “Blutë” vazhduan të diktojnë ritmin. Talenti brazilian Estevao shënoi një gol të bukur në minutën e 55-të, duke dyfishuar rezultatin.
Vetëm pak minuta më vonë, në të 73-tën, Liam Delap vulosi fitoren me golin e tretë, pas një aksioni të shpejtë dhe të saktë.
Me këtë triumf të thellë, Chelsea ngjitet në kuotën e 10 pikëve, duke u pozicionuar fuqishëm në krye të grupit, ndërsa Barcelona mbetet në 7 pikë