Cilat janë ushtrimet që ngadalësojnë plakjen?

Studime të shumta kanë treguar se stërvitja e rregullt është shumë e rëndësishme për shëndetin tonë dhe madje edhe për jetëgjatësinë tonë.

Studimet kanë zbuluar, dhe të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe mjekët, se disa ushtrime mund të ngadalësojnë plakjen, domethënë të kontribuojnë në një jetë më të gjatë,.

Një nga ekspertët Mike Bohl, zbuloi për portalin Eat This se cilat ushtrime janë më efektive. Siç shpjegon ai, ka aktivitete që nëse kryhen rregullisht, është vërtetuar se ngadalësojnë plakjen, si te femrat ashtu edhe te meshkujt.

“Pavarësisht nëse ju pëlqen noti, çiklizmi, vrapimi, shëtitjet ose HIIT (Trajnim me interval me intensitet të lartë), kardio e çdo lloji është me të vërtetë një nga format më të mira të stërvitjes kur bëhet fjalë për ngadalësimin e plakjes.” Disa kërkime madje sugjerojnë se ushtrimet kardio kanë efekte kundër plakjes në nivel qelizor,” shpjegon Bohl.

Përveç kësaj, mjeku shton se ushtrimet aerobike ose kardio janë një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe përhapjen e oksigjenit në të gjithë trupin dhe mund të na ndihmojnë të ruajmë qëndrueshmërinë në pleqëri.