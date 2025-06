Cilët dhëmbë shkaktojnë më shumë dhimbje kur dalin?

Është e ndryshme për çdo fëmijë, por shumica e fëmijëve qajnë shumë

Një nga periudhat më dramatike në rritjen e fëmijëve është dalja e dhëmbëve. Shumë prindër e kanë të vështirë të përballen me fëmijët qaramanë, mungesën e gjumit dhe nervozizmin e të vegjëlve të tyre që vuajnë, sepse kanë shumë dhimbje për shkak të daljes së disa dhëmbëve.

Ja me cilët dhëmbë ata vuajnë më shumë.

Zhvillimi i dhëmbëve të qumështit që në stomakun e nënës (në muajin e 5-të të shtatzënisë formohen brenda mishit të dhëmbëve dhe më vonë dalin), pra dhëmbët e parë të qumështit shfaqen në shumicën e rasteve nga muaji i katërt deri në muajin e gjashtë të foshnjës. Ndërsa për disa fëmijë periudha e daljes së dhëmbëve nuk është shumë e vështirë, për të tjerë është një proces i gjatë dhe i dhimbshëm.

Në fillim shfaqen dhëmbët e përparmë

Dhëmbët e parë që dalin janë dhëmbët e përparmë qendrorë të poshtëm, pastaj të sipërm, pastaj dhëmballët dhe dhëmbët e syrit. Ndër shenjat e para që paralajmërojnë daljen e dhëmbëve janë: skuqja dhe ënjtja e mishrave të dhëmbëve, mishrat e dhimbshme, pështyma e bollshme, nevoja e vogëlushit për të kafshuar gjithçka, shqetësimi, por edhe mungesa e oreksit dhe gjumit.

Gjithashtu, në disa raste, foshnjat mund të kenë temperaturë (midis 37 dhe 38 gradë), diarre, puçrra të kuqe në mjekër. Megjithatë, është mirë të dihet se simptomat që lidhen me daljen e dhëmbëve ndryshojnë nga fëmija në fëmijë, transmeton Telegrafi.

Molarët dhe dhëmbët e mprehtë janë më të dhimbshëm

Deri në moshën 1 vjeç, në shumicën e rasteve, shfaqen 2 dhëmbë prerës qendrorë të poshtëm, pastaj dhëmbët prerës qendrorë të sipërm dhe anësorë. Edhe pse dalja e këtyre dhëmbëve mund të shkaktojë dhimbje, ajo nuk është aq intensive, veçanërisht pasi ato nuk janë aq të mëdha.

Megjithatë, pas moshës 1 vjeç, shfaqen molarët dhe kaninët, të cilët janë më të mëdhenj dhe mund të shkaktojnë më shumë dhimbje tek fëmijët e vegjël. Edhe më i dhimbshëm është momenti kur shfaqen molarët dyvjeçarë, ata që ndodhen në pjesën e pasme të mishrave të dhëmbëve.

Një pjesë e madhe e simptomave të pakëndshme që fëmijët ndiejnë kur u dalin dhëmbët e qumështit mund të lehtësohen me ndihmën e produkteve të posaçme që mund të blihen në farmaci.

Midis tyre janë lodrat përtypëse (ato mund të futen në frigorifer dhe më pas t’u jepen fëmijëve për t’i përtypur), xhelet e posaçme për mishrat e dhëmbëve (indikohen vetëm nëse i vogli ka dhimbje të forta – masazhoni mishrat e dhëmbëve të fëmijës me to), por edhe masazhi i mishrave të dhëmbëve që ndihmon të qetësohet më lehtë. Është mirë që nëna të lajë duart dhe të masazhojë butësisht mishrat e dhëmbëve të foshnjës me gishtin tregues, veçanërisht në vendet ku është më i fryrë ose i skuqur.

Si të kujdeseni për dhëmbët e qumështit

Edhe pse shumë prindër besojnë se kujdesi për dhëmbët e parë duhet të fillojë kur ata dalin plotësisht, dentistët japin këshilla të ndryshme.

Për t’u kujdesur për dhëmbët e qumështit, rekomandohet t’i fërkoni butësisht me garzë sterile të zhytur në çaj kamomili ose ujë të ngrohtë. Vetëm kur fëmija rritet dhe fillon të kuptojë idenë e pështymës, përdoret një furçë dhëmbësh me fibra të buta dhe pasta speciale për fëmijë. Është mirë që i vogli të çohet në kontrollin e parë dentar rreth orës 2-3. vite, kur është më e lehtë të bashkëpunosh me të.