Cybercab pa shofer, Tesla synon dërgesat e para para fundit të 2026

Tesla planifikon që deri në fund të vitit 2026, klientët e parë të mund të blejnë robotaksinë Cybercab, një automjet autonom me dy vende, pa timon dhe pedale.
Lars Moravy, nënkryetar i inxhinierisë në Tesla, konfirmoi se dërgesat e para do të jenë të kufizuara, pasi kompania do t’i përdorë fillimisht automjetet për flotën e saj të transportit autonom.
Megjithatë, drejtimi plotësisht autonom ende varet nga zhvillimi i softuerit.
Sistemi aktual Full Self-Driving kërkon mbikëqyrjen e një personi.
Tesla po përballet gjithashtu me një shqyrtim nga autoritetet amerikane të sigurisë, të cilat po vlerësojnë nëse Cybercab përmbush standardet federale, pavarësisht mungesës së kontrolleve tradicionale.
Kompania synon të zgjerojë fillimisht shërbimin e robotaksive, përpara se Cybercab të bëhet i disponueshëm në numër më të madh për blerësit privatë.