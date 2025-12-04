Dashuria e Zotit nënkupton dashurinë edhe të jetës

✍️- Ndër gjërat që forcojnë dashurinë e një robi për Zotin e Plotfuqishëm janë pastrimi nga mëkatet dhe zbukurimi me vepra të mira. Hiqni dashurinë për çdo gjë tjetër përveç Zotit nga zemra juaj, sepse “Zoti nuk ka vendosur në asnjë njeri dy zemra në gjoksin e tij” (Kurani 33:4), dhe mbushni zemrën tuaj me dashurinë e Zotit.
Kjo dashuri e fortë do t’ju çojë në përjetimin e lumturisë së vërtetë. Kjo është arsyeja pse disa nga të devotshëmit thonë: “Ne jemi në një gjendje të tillë lumturie, saqë nëse mbretërit do ta dinin këtë, ata do të na luftonin me gjithçka munden.”
🌴- A ka ndonjë shenjë dashuria e Zotit për robin e Tij?
Përmendet në Kuran: “Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e Tij në radhë sikur të ishin një strukturë e fortë.” Kështu, Ai, i Lartësuari, nuk e pëlqen tërheqjen në ditën e betejës. “Vërtet, Allahu i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen.” Kështu Allahu xh.sh. , nuk e pëlqen mosbindjen dhe këmbënguljen në të, dhe që një person të vazhdojë në gabimin e tij, dhe nuk i pëlqen ata që nuk janë të pastër, kështu që Ai, i do ata që pastrohen. Thuaj: “Atëherë, pse ju ndëshkon Ai për mëkatet tuaja? Përkundrazi, ju jeni qenie njerëzore nga ata që Ai ka krijuar. Ai fal kë të dojë dhe ndëshkon kë të dojë. Dhe Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës dhe çdo gjëje që është midis tyre, dhe vetëm Atij është destinacioni i fundit.” ( El- maide:18).
Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, [që] Allahu t’ju dojë dhe t’ju falë mëkatet tuaja. Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë.”(Ali Imran:31).
Pejgamberi a.s thotë:
“Zoti i jep pasuritë e kësaj bote kujtdo që e do dhe kujtdo që nuk e do, por Ai u jep besim vetëm atyre që i do.” (Transmetuar nga El-Hakimi)
🌴- Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) në hadithin kudsij thot; Zoti i Plotfuqishëm tha: “Robi Im vazhdon të më afrohet me akte adhurimi vullnetare derisa ta dua. Kur e dua, unë bëhem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin sheh…” e kështu me radhë.
Në mënyrë të ngjashme, “Kur Zoti i Plotfuqishëm e do një rob, Ai e sprovon atë. Nëse ai bënë durim, Ai e afron atë. Nëse është i kënaqur, Ai e zgjedh atë.” (Transmetuar nga Ed-dejlemij në “El-Firdevs”. Megjithatë, bukuria e tij qëndron në përparimin gradual në marrëdhënien e dikujt me Zotin.)
🌴- E gjithë kjo tregon se dashuria për Zotin e Plotfuqishëm lind dashurinë për Islamin, dashurinë për Sheriatin (ligjin islam), dashurinë për Xhenetin, dashurinë për Pejgamberin (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) dhe dashurinë për detyrimet që Ai na ka ngarkuar, të cilat ne i përmbushim me padurim.
E gjithë kjo tregon se dashuria për Zotin është një çështje vërtet e madhe dhe se kjo dashuri ka një efekt të thellë në shpirt.
Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Kur Zoti e do një robë, Ai vendos brenda tij një udhëzues nga shpirti i tij dhe një pengesë nga zemra e tij, e cila e urdhëron dhe e ndalon.”
🌴- Pra, cili është efekti i dashurisë? “Një udhëzues nga shpirti i tij dhe një pengesë nga zemra e tij” do të thotë se Ai vendos diçka brenda zemrës së tij për ta drejtuar atë, si një vetërregullim të brendshëm. “I urdhëron dhe i ndalon” do të thotë që ai pranon këshillat e atyre që e këshillojnë. Ai që urdhëron të mirën dhe ndalon të keqen; kështu, dashuria vendos brenda teje një predikues nga shpirti yt.
Prof. ass. dr. Musa Vila