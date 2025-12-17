Deputetë britanikë kërkojnë ndërhyrje për grevistët e urisë të “Palestine Action”

Më shumë se 50 deputetë dhe anëtarë të Dhomës së Lordëve në Mbretërinë e Bashkuar i kanë kërkuar qeverisë të ndërhyjë urgjentisht për shkak të gjendjes shëndetësore të aktivistëve të grupit Palestine Action, të cilët ndodhen në grevë urie në burgjet britanike.
Në një letër drejtuar sekretarit të drejtësisë, David Lammy, 51 parlamentarë paralajmëruan se disa nga të ndaluarit përballen me rrezik serioz për jetën. Ata kërkuan një takim të menjëhershëm me firmën ligjore që përfaqëson tetë të burgosur që po refuzojnë ushqimin.
Sipas deputetëve, avokatët kanë njoftuar qeverinë më 9 dhjetor se shëndeti i klientëve të tyre mund të përkeqësohet “përtej çdo rikuperimi të mundshëm” pa veprim të shpejtë.
Grevët e urisë lidhen me arrestimin e aktivistëve të lidhur me Palestine Action, të akuzuar për dëmtim të objekteve ushtarake ose të mbrojtjes, përfshirë baza të RAF-it dhe ambiente të lidhura me prodhuesin izraelit të armëve Elbit Systems. Mbështetësit thonë se protestat synojnë kundërshtimin e mbështetjes ushtarake britanike për luftën izraelite në Gaza.