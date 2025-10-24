Dhjami në bark, rrezik për zemrën

Pjesa dhjamore në zonën e barkut ndikon në plakjen para kohe të zemrës. Pra, jo vetëm estetikisht, duke iu referuar kohës dhe etiketave, por mbipesha, qoftë edhe e lehtë në zonën abdominale, bën dëm për shëndetin kardiovaskular. Ndërsa yndyrnat që tek gjinia femërore depozitohen në zonën mes trungut dhe këmbëve, janë tregues i një gjendjeje shëndetësore optimale.
Tek ata që yndyrnat depozitohen në nivel të thellë, është vërejtur se ka inflamacion pothuajse gjithmonë pranë të gjithë organeve të brendshme në zonën e barkut dhe në atë të zemrës. Pra, nuk është sasia sipërfaqësore ajo që ndikon negativisht, por thellësia e depozitimit të yndyrnave, që sjell problematika të fshehura në organizëm, theksojnë mjekët.
Tek meshkujt, prania e barkut rezulton të jetë faktor i konfirmuar për plakjen para kohe të zemrës dhe funksioneve të saj. Ndërsa tek gratë, trupi i ashtuquajtur në formë dardhe duket se kryen një funksion mbrojtës, si dhe është tregues i një niveli të mirë të estrogjeneve.
Sipas njërit prej autorëve të studimit, është më i rëndësishëm pozicionimi i depozitimit të yndyrnave sesa sasia e tij, dhe ai në zonën abdominale në thellësi është mjaft i dëmshëm.