Disa këshilla se si të luftoni ankthin ose sulmet e panikut

Ankthi ose sulmet e panikut nuk janë një gjendje mendore apo sëmundje, është vetëm një fazë që mund të trajtohet nëse jeni gati ta përballoni atë me ndihmën e një rutine të shëndetshme ditore dhe mbështetjen e bashkëmoshatarëve, megjithatë asnjëra prej tyre nuk ka rëndësi nëse nuk ndërmerrni veprime ku të ndiheni më të relaksuar për të fjetur të qetë gjatë natës dhe për të vënë energji në atë që ka rëndësi, duhet të ndaloni së humburi kohë në detyra që nuk kanë rëndësi.

Truri juaj është dhoma e kontrollit të trupit dhe kjo do të thotë se truri juaj kontrollon gjithçka duke përfshirë trupin – funksionet e tij, mënyrën se si ndiheni dhe mendoni.

Rietiketoni atë që po ndodh

Në situata ankthi, ju bën të ndiheni sikur do të vdisni, por atëherë duhet t’i kujtoni vetes – është thjesht një sulm paniku dhe është i padëmshëm dhe i përkohshëm.

Merrni frymë thellë

Frymëmarrja e thellë ndihmon për t’u qetësuar. Përqendrohuni në thithjen e ajrit dhe nxjerrjen e tij në mënyrë të barabartë. Kjo ndihmon për të ripërqendruar mendjen tuaj.

Qëndroni drejt

Në një sulm paniku ne përkulemi dhe mbrojmë zemrën dhe mushkëritë, por kjo nuk është mirë. Ju duhet të tërhiqni shpatullat tuaja, të qëndroni në këmbë ose ulur me këmbë të hapura dhe të hapni gjoksin. Ky është një ushtrim shumë i dobishëm.

Më pak ose aspak sheqer

Ngrënia e shumë sheqeri përkeqëson ndjenjat e ankthit. Në vend që t’i drejtoheni çokollatës ose ëmbëlsirave të mbushura me sheqer, shkoni te proteinat ose pini një gotë ujë.

Çfarë duhet të bëni për ta mposhtur ankthin apo panikun?

Flisni – Mbajtja e gjërave brenda në shishe zakonisht rezulton në plasjen e digave sapo uji të kalojë mbi kokën tuaj. Të gjithë e trajtojnë jetën ndryshe, sepse rrethanat janë të ndryshme. Gjithashtu, përbërja mendore e çdo individi është e ndryshme. Prandaj, disa prej jush mund të kenë nevojë për një dorë ndihme për t’u marrë me telashet e jetës. Andaj, flisni për situatën tuaj me miq, anëtarë të familjes dhe me kolegë ose këshilltarë shëndetësorë.

Ushtrime – Nuk po flasim për fitnes ose për vrapimin e një maratonë 50 km çdo ditë (edhe pse mund ta bëni këtë herë pas here), por aktivitete të thjeshta si ecja, vrapimi i ngadaltë, noti dhe joga. Zgjidhni çdo aktivitet dhe zhvilloni një rutinë, sepse këto ushtrime ndihmojnë trupin tuaj të relaksohet, si dhe të përgatitet përpara për çdo sulm paniku që fshihet nga këndi.

Gjumi – Është parë se mungesa e gjumit ose vështirësia për të fjetur në kohë mund të ketë një efekt negativ në shëndetin tuaj mendor, gjë që mund të çojë në sulme ankthi përfundimisht. Për ta shmangur këtë, zbuloni nëse po flini mjaftueshëm.

Dieta – Një dietë e ekuilibruar mund të jetë përgjigja për shumicën e problemeve tuaja shëndetësore. E njëjta gjë vlen edhe për ankthin. Vaktet e rregullta, që përmbajnë të gjitha grupet e rëndësishme ushqimore, do të mbajnë nivelet tuaja të energjisë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës.