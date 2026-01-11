Donut Lab po ndërton një bateri më të mirë

Një nga historitë më interesante që vijnë nga CES është Donut Lab, e cila pretendon se ka në prodhim një bateri në gjendje të ngurtë (solid-state). Gjendja e ngurtë është “Moby Dick-u” i teknologjisë së automjeteve elektrike: karikim 0-100% në pak minuta, pa rrezik zjarri, pa humbje energjie me kalimin e kohës dhe kapacitet i madh.
Në CES Unveiled, kompania ishte vendosur pikërisht ngjitur me një kompani motorësh sportivë elektrikë, e cila pretendonte se përdorte këtë teknologji. Ekzistojnë spekulime se e gjithë kjo mund të jetë një lloj mashtrimi, në kuptimin që teknologjia mund të jetë e realizueshme por jo e shkallëzueshme (për prodhim masiv), ose mund të ketë ndonjë kufizim tjetër.
Unë nuk di mjaftueshëm për këtë që të deklarohem në një mënyrë apo në një tjetër. Por mund të them se ekzekutivi me të cilin fola tha se Donut nuk ka plane për ta sjellë teknologjinë e saj në laptopë për momentin. – Mark Hachman