Dy pije të mëngjesit për tretje më të mirë dhe forcim të imunitetit

Nisja e ditës me një pije të thjeshtë por të shëndetshme mund të ketë një ndikim të madh në tretjen tonë dhe rezistencën e trupit. Ekspertët e të ushqyerit shpesh theksojnë se ajo që konsumojmë në mëngjes mund të përcaktojë tonin për të gjithë ditën – nga mënyra se si e tretim ushqimin deri te mënyra se si imuniteti ynë përballet me sfidat.
Kjo është arsyeja pse pije të caktuara mund të ofrojnë një përfitim të dyfishtë: stimulimin e sistemit tretës dhe forcimin e përgjigjes imunitare në të njëjtën kohë.
Dietologë dhe nutricionistë të ndryshëm theksojnë se nuk është e nevojshme të drejtoheni në receta të ndërlikuara ose shtesa të shtrenjta – përbërësit që shumica prej nesh i kemi në shtëpi janë të mjaftueshëm. Dy pije dallohen në veçanti sepse kombinojnë thjeshtësinë e përgatitjes me efekte të fuqishme. Më poshtë janë përfitimet e tyre dhe arsyet pse ia vlen t’i përfshini në rutinën tuaj të mëngjesit, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv
Ujë i nxehtë me limon
Një nga pijet më të famshme të mëngjesit është uji i nxehtë me disa pika lëng limoni të freskët. Limoni është një burim i mirë i vitaminës C, e cila është e rëndësishme për forcimin e imunitetit, dhe i kombinuar me ujë të ngrohtë, ndihmon gjithashtu në fillimin e tretjes pas zgjimit. Kjo pije është e lehtë për t’u përgatitur dhe i siguron trupit hidratim të lehtë në fillim të ditës.
Dietologët shpjegojnë se acidi citrik mund të lehtësojë zbërthimin e ushqimit dhe të stimulojë lëvizjen e zorrëve. Pirja e rregullt e kësaj pijeje në mëngjes mund të kontribuojë në thithjen më të mirë të lëndëve ushqyese dhe të zvogëlojë ndjesinë e fryrjes, duke e bërë atë një zgjedhje ideale për ata që duan një fillim të ekuilibruar të ditës.
Çaj xhenxhefili
Xhenxhefili është i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore dhe antibakteriale, dhe është ky kombinim që e bën atë një aleat të shkëlqyer të imunitetit. Një filxhan çaji të nxehtë të freskët të xhenxhefilit në mëngjes mund të qetësojë stomakun, të zvogëlojë të përzierat dhe të ndihmojë me problemet e tretjes. Përveç kësaj, ai ofron një ndjesi natyrale ngrohtësie dhe energjie, kështu që shumë nutricionistë rekomandojnë ta përfshijnë atë në rutinën tuaj të mëngjesit.
Nutricionistët gjithashtu theksojnë efektin pozitiv të xhenxhefilit në qarkullim, i cili ndihmon më tej trupin të funksionojë më mirë gjatë gjithë ditës. Megjithatë, duke pasur parasysh se çaji i xhenxhefilit mund të ketë një efekt të lehtë diuretik, ekspertët rekomandojnë që të siguroni marrje të mjaftueshme të ujit në ditët e nxehta për të parandaluar dehidratimin.