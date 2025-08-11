Ekspertët: Nëse hani mjaftueshëm, nuk ju duhet më shumë proteinë

Trupi i njeriut ka nevojë për proteinë, e cila kryen funksione të panumërta brenda qelizave dhe është jetike për rritjen, riparimin dhe mirëmbajtjen e muskujve, kockave dhe lëkurës.
Megjithatë, me shumë kompani ushqimore që po nxjerrin produkte me përmbajtje të lartë proteine, nga pije të ndryshme, granola, madje edhe pankekë dhe kokoshka, mund të mendohet se duhet të konsumoni më shumë proteinë në dietën tuaj.
Por, sipas nutricionistëve, nëse ushqeheni mjaftueshëm, ka shumë mundësi që të merrni sasinë e duhur të proteinave.
“Shtimi i proteinave në ushqime është shumë përfitues — për fitimet e atyre produkteve,” thotë Federica Amati, udhëheqëse e nutricionit në Imperial College London dhe nutricioniste kryesore në kompaninë e shëndetit ZOE. “Kjo nuk bazohet në shëndet, nuk mbështetet nga shkenca.”
Sasia e proteinave që i nevojitet secilit person varet nga mosha, pesha dhe nevojat personale ushqimore. Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët dhe të moshuarit të konsumojnë ushqime të pasura me proteina.
Ekspertët këshillojnë të njihni nevojat tuaja dhe të si