Elon Musk: Ngasja autonome ndoshta e mundur në vitin 2022

Shefi i Tesla ka shtyrë për një vit tjetër parashikimin e tij për drejtimin autonom.

Pak para fundit të vitit 2021, shefi i Tesla-s, Elon Musk, zgjati parashikimin e tij për drejtimin autonom dhe foli në një intervistë me studiuesin e MIT Lex Fridman për një realizim të mundshëm në vitin e ri 2022.

Që nga fundi i vitit 2015, Musk ka zgjatur prognozat e tij për makinat plotësisht autonome. Në atë kohë ai parashikoi se kjo do të ishte e mundur në 2 vjet – në mars 2017 ai foli përsëri për 2 vjet, siç raporton Teslamag. Testimi beta me softuerin e plotë të vetëdrejtimit (FSD) filloi në vjeshtën e 2020, që do të thotë se Musk supozoi në dhjetor të vitit 2020 se klientët e Tesla-s do të ishin në gjendje të vozisin plotësisht në mënyrë autonome në vitin 2021.

Ka shpresë për realizimin e këtij plani këtë vit falë progresit në testin beta të FSD me versionin 10.8 të sapoprogramuar.

Por autonomia e plotë ka nevojë për një sensor shtesë audio, i cili gjithashtu duhet të merret parasysh.