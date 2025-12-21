Epsteinberg: As maja e ajsbergut ende nuk ka dalë në dritë

Publikimi i imazheve dhe emrave të njohur si Donald Trump, Bill Clinton, Princi Andrew, Michael Jackson, Mick Jagger dhe Diana Ross ka pushtuar rrjetet sociale dhe mediat, duke rikthyer vëmendjen globale te skandali Jeffrey Epstein. Megjithatë, sipas analistëve, ajo që është bërë publike deri tani përfaqëson vetëm një pjesë shumë të vogël të historisë.
Çështjet më të rënda — lidhjet e mundshme të Epstein me rrjete inteligjence, mbrojtja institucionale që dyshohet se ka gëzuar dhe shtrirja e plotë e viktimave — mbeten ende të fshehura nga opinioni publik.
Një figurë kyçe në rrjetin e Epstein ishte Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtorja e tij e ngushtë dhe një nga organizatoret kryesore të veprimtarisë së tij. Ajo dyshohet se kishte rol qendror në menaxhimin e marrëdhënieve të Epstein me figura të fuqishme dhe në rekrutimin e viktimave. Ndikimi i saj lidhej edhe me prejardhjen familjare: babai i saj, Robert Maxwell, ishte një magnat i fuqishëm mediatik me lidhje të gjera ndërkombëtare.
Varrosja e Robert Maxwell në vitin 1991 në Malin e Ullinjve në Jerusalem, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë izraelitë, tregon peshën dhe ndikimin e familjes Maxwell në qarqe të larta politike dhe shoqërore.
Sipas vëzhguesve, afërsia e Epstein me Ghislaine Maxwell mund t’i ketë hapur atij dyer drejt rrjeteve të fuqishme politike, financiare dhe potencialisht të lidhura me shërbime inteligjente, duke e ndihmuar të veprojë për vite me radhë pa u përballur me drejtësinë.
Ky kontekst përforcon idenë se Jeffrey Epstein nuk veproi i vetëm, por si pjesë e një rrjeti të gjerë ndikimi dhe pushteti, gjë që e bëri edhe më të vështirë zbulimin e plotë të së vërtetës dhe vendosjen e përgjegjësisë për krimet ndaj viktimave.