Erdogan: Pse jemi shumë të fortë…

Pohimi: “Nuk synojnë territorin e askujt, por…”
Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan pohoi se vendi i tij nuk lakmon territorin apo sovranitetin e askujt, ndërsa foli edhe për hapat strategjikë që Turqia po ndërmerr në kuadër të “Atdheut Blu”.
Ai mori pjesë në ceremoninë e marrjes nga Marina Turke të nëndetëses së sapo ndërtuar Hizir Reis dhe një mjeti zbarkimi, si dhe në dorëzimin në Marinën Pakistaneze të korvetës PNS Hayber, anija e dytë nga gjithsej katër në programin e korvetave pakistaneze.
Në fjalimin e tij në Kantierin Detar Pantehi të Marinës Turke në Stamboll, Tayip Erdogan tha, ndër të tjera: “Ne nuk kemi dëshirë për territorin apo sovranitetin e askujt. Ne nuk duam tensione me asnjë vend. Ne nuk duam kriza, mosmarrëveshje apo konflikte. Ne nuk dëshirojmë asgjë tjetër përveç paqes dhe stabilitetit për fqinjët tanë.” Megjithatë, shtoi ai, “ne jemi një vend që nuk lejon dhe nuk do të lejojë kurrë që të drejtat e tij të shkelen.”
“Sot, bëmë lëvizje shumë strategjike si për sigurinë e Atdheut tonë Blu ashtu edhe për aftësinë mbrojtëse të Pakistanit. Shpresojmë që në të ardhmen e afërt të kemi më shumë lajme të mira”, tha Rexhep Tajip Erdogan, duke shtuar: “Do t’i shtojmë suksese të reja atyre ekzistuese dhe do të zbatojmë një nga një projektet që do të forcojnë fuqinë tonë parandaluese në tokë, në det, në ajër dhe, natyrisht, në hapësirën kibernetike.”
Presidenti turk argumentoi gjithashtu: “Pa qenë i fortë në ajër, nuk mund të jesh parandalues në det, dhe pa qenë efektiv në det, nuk mund të jesh efektiv në tokë. Për fat të mirë, ne jemi shumë të fortë në të gjitha këto fusha.” /tesheshi