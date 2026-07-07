Estonia: Takimi i NATO-s në Ankara do të jetë “samiti i rezultateve”, ndërsa aleatët rrisin shpenzimet e mbrojtjes

Udhëheqësit e NATO-s do të mblidhen në kryeqytetin turk Ankara këtë javë për një samit kyç të fokusuar në forcimin e kohezionit aleat dhe transformimin e premtimeve politike për shpenzimet e mbrojtjes dhe zhvillimin e aftësive ushtarake në veprime të matshme, tha Ministria e Mbrojtjes e Estonisë në komentet për Anadolu.
Diskutimet vijnë pasi shtetet anëtare kërkojnë të demonstrojnë se rritja e kontributeve evropiane dhe kanadeze po përkthehet në kapacitet real ushtarak, prodhim industrial dhe parandalim.
Në komentet për Anadolu, Ministria e Mbrojtjes e Estonisë tha se takimi i Ankarasë duhet të dërgojë një sinjal të qartë se angazhimet e rënë dakord më parë tani duhet të zbatohen plotësisht për të përforcuar parandalimin dhe qëndrimin mbrojtës të NATO-s.
“Samiti i Ankarasë duhet të tregojë se aleatët po përmbushin angazhimin e rënë dakord për shpenzimet e mbrojtjes dhe objektivat e tyre të aftësisë së NATO-s, duke e bërë atë një ‘samit të ofrimit’ që forcon parandalimin dhe mbrojtjen e NATO-s,” tha ai.
“Ne presim gjithashtu angazhime të forta aleate në lidhje me mbështetjen afatgjatë për Ukrainën,” tha ai, duke shtuar se Estonia vazhdon të kontribuojë me 0,25 për qind të PBB-së së saj çdo vit në ndihmën ushtarake të Ukrainës.
Duke përsëritur mbështetjen e saj për integrimin euro-atlantik të Ukrainës, Estonia tha se Ukraina është gjithnjë e më shumë një “kontribues i madh për sigurinë evropiane” dhe se “vendi i saj i merituar është në NATO”.
– “Një Evropë më e fortë do të thotë një NATO më e fortë”
Samiti po zhvillohet në sfondin e debatit të intensifikuar mbi ndarjen e barrës brenda NATO-s, me aleatët nën presion për të rritur investimet në mbrojtje dhe për të mbyllur boshllëqet e aftësive.
Shtytja vjen pas thirrjeve të përsëritura që aleatët evropianë dhe Kanadaja të marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen kolektive duke ruajtur kohezionin brenda aleancës transatlantike.
SHBA-ja u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve që të përshpejtojnë shpenzimet e mbrojtjes, me pritshmëri që anëtarët të lëvizin me vendosmëri drejt pragjeve më të larta të investimeve dhe rritjes së prodhimit industrial të mbrojtjes.
Diskutimet në Ankara pritet të riafirmojnë angazhimet për objektivat e shpenzimeve të dakorduara dhe objektivat e aftësive të NATO-s, ndërsa trajtojnë gjithashtu planet për të rritur kapacitetin e prodhimit dhe për të forcuar zinxhirët e furnizimit në të gjithë aleancën.
“Aleatët evropianë dhe Kanadaja po marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen tonë kolektive dhe ne besojmë se ndarja e përgjegjësive në mënyrë më të drejtë e bën aleancën më të fortë,” tha ministria.
– “Turqia është një aleat kyç i NATO-s”
Mbledhja e Ankarasë thekson rolin qendror të Turqisë brenda arkitekturës së sigurisë në zhvillim të NATO-s.
“Turqia është një aleat kyç i NATO-s dhe një kontribuues i rëndësishëm për sigurinë euro-atlantike me aftësi të konsiderueshme ushtarake, një industri të fortë mbrojtëse dhe një pozicion gjeografik strategjik,” tha ministria.
Ai shtoi se si Estonia ashtu edhe Turqia ndajnë një kuptim “360 gradë” të sigurisë, duke reflektuar pikëpamjen se kërcënimet ndaj aleancës burojnë nga drejtime të shumta dhe kërkojnë përgjigje të koordinuara.
Estonia dhe Turqia kanë forcuar bashkëpunimin e mbrojtjes në vitet e fundit, duke përfshirë pjesëmarrjen e Turqisë në policimin ajror të NATO-s dhe misionet e mbrojtjes ajrore baltike, të cilat Talini i sheh si një demonstrim të prekshëm të solidaritetit aleat.