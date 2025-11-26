​ETF-të e Ethereum ndërpresin rrjedhjen 8-ditore, çmimi i ETH bie

ETF-të spot të Ethereum regjistruan 55.71 milionë dollarë në hyrje neto më 21 nëntor, duke thyer një rrjedhje tetë-ditore.
FETH i Fidelity nxiti rimëkëmbjen me 95.4 milionë dollarë hyrje, ndërsa BlackRock pa 53.7 milionë dollarë dalje.
Çmimi i ETH qëndroi nën 2.800 dollarë, duke rënë 12.9% në javë dhe 28.9% gjatë muajit të kaluar.
Hyrjet e ETF-ve nuk arritën ta ngrinin çmimin e EthereumEthereumeth 0.72% të Ethereum mbi 2.800 dollarë. ETH ka rënë me 12.9% gjatë shtatë ditëve të fundit dhe 28.9% gjatë 30 ditëve të fundit. Tokeni gjithashtu ka rënë me 18.4% gjatë vitit të kaluar, raporton KosovaPress.
ETF-të e Ethereum humbën 1.3 miliard dollarë midis 11 nëntorit dhe 20 nëntorit. 20 nëntori regjistroi tërheqjen më të madhe njëditore me 261.59 milionë dollarë, e ndjekur nga 259.72 milionë dollarë më 13 nëntor dhe 182.80 milionë dollarë më 17 nëntor.
ETHA e BlackRock vazhdoi të shihte shpengime më 21 nëntor me 53.68 milionë dollarë në dalje. Fondi mban hyrje neto prej 12.89 miliardë dollarësh. FETH i Fidelity tërhoqi 95.40 milionë dollarë më 21 nëntor. Hyrjet neto kumulative për FETH arritën në 2.54 miliardë dollarë.
Mini-trusti ETH i Grayscale regjistroi 7.73 milionë dollarë në hyrje, duke e çuar totalin e tij në 1.42 miliardë dollarë. ETHW i Bitwise pa 6.26 milionë dollarë në hyrje, me asete kumulative që arritën në 399.30 milionë dollarë. ETHE i Grayscale, ETHV i VanEck, EZET i Franklin, TETH i 21Shares dhe QETH i Invesco shënuan të gjitha aktivitet zero fluksi më 21 nëntor.
Totali i aseteve neto nën menaxhim për ETF-të ETH ishte 16.86 miliardë dollarë që nga 21 nëntori.
Hyrja neto totale në të gjitha ETF-të ETH arriti në 12.63 miliardë dollarë. Vlera totale e tregtuar arriti në 2.30 miliardë dollarë më 21 nëntor, nga 2.76 miliardë dollarë një ditë më parë.
Çmimi i Ethereum-it ka performuar më pak se Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera kryesore gjatë muajit të kaluar. Rënia prej 28.9% gjatë 30 ditëve bie ndesh me tërheqjen modeste të Bitcoin-it gjatë së njëjtës periudhë.
Flukset hyrëse të ETF-ve më 21 nëntor erdhën pas tetë ditësh radhazi të shlyerjeve që arritën në total mbi 1.3 miliardë dollarë. Seria e daljeve filloi më 11 nëntor me 107.18 milionë dollarë tërheqje.
17 dhe 20 nëntori regjistruan shitjet më të larta. Dalja prej 182.80 milionë dollarësh më 17 nëntor u pasua nga 261.59 milionë dollarë në shpengime më 20 nëntor.
ETH nuk arriti të rikuperojë nivelin prej 2.800 dollarësh pas hyrjeve të ETF-ve. Performanca 14-ditore e tokenit tregon një rënie prej 19.4%, duke sugjeruar se presioni i shitjes është rritur në javët e fundit.