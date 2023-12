Facebook Messenger aktivizon enkriptimin fundor për të gjithë përdoruesit

Enkriptimi fundor u bë një opsion në Messenger në 2016-ën, por Meta gradualisht po shton përpjekjet për ta integruar plotësisht përballë skandaleve të fundit të kompanisë.

Ditën e sotme Meta prezantoi atë që e quan “përmirësimi më i madh në Messenger që kur u lançua për herë të parë në 2011.”

Së pari, enkriptimi fundor do të jetë i aktivizuar në mënyrë automatike për bisedat dhe thirrje private në Messenger dhe Facebook, që do të thotë se komunikimi i sigurte nuk mund të përgjohet nga të tjerë, as nga vetë Meta.

Pasi të përditësohet, Messenger do tu kërkojë përdoruesve të vendosin një kod PIN për të rikuperuar mesazhet në një pajisje të re nëse e ndërrojnë.

Lançimi global do të marrë disa muaj për faktin se aplikacioni ka mbi 1 miliardë përdorues.

Krahas funksionaliteteve të reja të privatësisë dhe sigurisë, Messenger do të ketë cilësi të përmirësuar imazhi dhe videoje.

Aktualisht po teston dërgimin e përmbajtjeve HD me një numër të kufizuar të përdoruesish përpara se ta implementojë për të gjithë.

Gjithashtu në Messenger përdoruesit mund të editojnë një mesazh të dërguar deri në 15 minuta pas dërgimi. Messenger gjithashtu është pasuruar me kontrollet e luajtjes së mesazheve zanore, luajtjen e mesazheve zanore në sfond jashtë aplikacionit, indikatorët e leximi të mesazheve dhe mesazhet që zhduken pas 24 orësh.

Kjo e fundit është e disponueshme për të gjithë përdoruesit pasi enkriptimi fundor është bërë automatik.