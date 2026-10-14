Fatura e prepotencës politike

A mund ta shuajë Rama me dhunë atë që ndezi me arrogancë?
Nga Migena Aleksi – DITA
Ngjarjet e rënda gjatë protestës së djeshne në kryeqytet e kanë tendosur edhe më tej një situatë sociale mjaft të ngarkuar. Përplasjet e ashpra lanë pas të lënduar nga të gjitha palët, përfshirë protestues, punonjës të Policisë së Shtetit, si dhe gazetarë e punonjës të medias.
Në çdo shoqëri demokratike, dhuna, nga cilido krah që vjen, mbetet e dënueshme dhe e papranueshme. Por trazirat e mbrëmshme në kryeqytet nxorën në pah një sërë problematikash që lidhen si me menaxhimin e protestave, ashtu edhe me rrënjët e kësaj revolte që ka marrë tashmë përmasa të tjera.
E drejta për të protestuar është një e drejtë fondamentale kushtetuese që duhet garantuar. Kjo e drejtë nuk mund të përdoret për të legjitimuar dhunën ndaj uniformave të policisë, punonjësve të medias apo qytetarëve të tjerë. Por, reagimi i forcave të rendit ka qenë i papranueshëm. Pamë dje pamje shumë të rënda. Efektivët e Policisë së Shtetit kanë detyrimin ligjor të respektojnë rreptësisht parimet e ligjshmërisë, domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit, duke shmangur hapat që përshkallëzojnë më tej dhunën.
Situata do të bëhet e pakontrollueshme nëse që sot nuk ka një hetim të shpejtë, të plotë dhe të pavarur për të gjitha incidentet, me fokus të veçantë te përdorimi i tepruar i forcës nga ana e policisë. Mbetet kërkesë emergjente respektimi i plotë i të drejtave proceduriale dhe njerëzore për të gjithë personat e shoqëruar apo të ndaluar në komisariate.
Ky përshkallëzim nuk erdhi në teren të zbrazët. Ai është rrjedhojë e një klime tensioni të akumuluar prej katër muajsh, gjatë të cilëve pakënaqësia qytetare është përballur me arrogancën, talljen dhe shurdhërinë e pushtetit. Në vend të reflektimit, dëgjimit të shqetësimeve të protestuesve, në veçanti kreu i qeverisë Edi Rama ka vijuar me një sjellje sfiduese, zhvlerësuese, plot diversione dhe totalisht të cekët e të papërgjegjshne.
Prej ditëve të para, si nga qytetarët ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar e organizatat mjedisore, është kërkuar me ngulm pezullimi i lejeve të ndërtimit dhe kthimi mbrapsht i ndryshimeve ligjore për zonat e mbrojtura. Përgjigja e kryeministrit ka qenë një seri mashtrimesh publike dhe vijimi me kokëfortësi fyese i lejeve në vlim të protestave.
Kjo strategji e faktit të kryer u shfaq hapur ndaj Zvërnecit dhe Sazanit. Me formulën “do të bëhen se s’bën”, Rama nuk ka hezituar të sfidojë jo vetëm protestuesit e banorët lokalë, por edhe vetë frymën e ligjit, duke u garantuar një grushti privatësh se vullneti i tij personal peshon më shumë se zëri dhe protesta e mijëra qytetarëve.
Të njëjtën frymë përçmuese e pamë edhe gjatë protestave masive kundër reformës territoriale. Ankesat e komuniteteve lokale, humbja e përfaqësimit dhe paralajmërimet për centralizim ekstrem të pushtetit u fshinë nga tavolina me një të rënë të lapsit dhe me dhunën e kartonave parlamentarë.
Qytetarët kanë qenë në shesh për të mbrojtur territorin, pronën, të drejtën e tyre për vendimmarrje. T’i relativizosh, t’i politizosh apo t’i anatemosh ata me tallje të vazhdueshme është mungesë e thellë e përgjegjshmërisë politike, por edhe e ndjeshmërisë njerëzore.
Përçmimi “nga lart” dhe refuzimi i përsëritur për të reflektuar e kanë çuar tashmë situatën në pikën e vet më të nxehtë. Dyert e dialogut janë mbyllur me arrogancë. Sovraniteti i territorit është tjetërsuar pa pyetur asnjë banor. Rrugët e Tiranës janë shndërruar në shesh përplasjeje.
Çfarë do ndodhë nesër? Kryeministri pandeh se do tia dalë me forcë kësaj që krjoi me arrogancë?