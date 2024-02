Ford Mustang është kthyer në fron

Ford Mustang është kurorëzuar zyrtarisht si vetura muskulore më e shitur në Amerikë për vitin 2023, duke marrë titullin nga Dodge Challenger dhe duke tejkaluar lehtësisht Chevrolet Camaro.

Shifrat e shitjeve të publikuara nga Ford zbulojnë se gjithsej 48,605 Mustangë u shitën në SHBA vitin e kaluar. Kjo përfaqëson një rritje prej 2.2 për qind krahasuar me 47,556 shitur në 2022.

Tremujori i katërt u tregua veçanërisht i fortë për Mustang me 13,290 njësi të shitura, një rritje prej 21,2 për qind krahasuar me 10,968 njësi të shitura në tremujorin e katërt të 2022.

Një tremujor i fortë i fundit dhe kërkesa për modelin e ri, të gjeneratës së shtatë, rezultuan kyçe në marrjen e vendit të parë për automjetet popullore të Amerikës nga Ford, duke e shtyrë kampionin e mëparshëm, Dodge Challenger, në vendin e dytë.

Dodge arriti të shesë 44,960 Challenger vitin e kaluar, 18 për qind më pak nga 55,060 që dorëzoi në vitin 2022. Shitjet ranë veçanërisht ndjeshëm në tremujorin e 4-të nga 12,966 në tremujorin e katërt 2022 në 9,610 njësi në tremujorin e fundit të 2023 që përfundoi zyrtarisht prodhimi i firmës. modeli aktual më 22 dhjetor.

Nuk është vetëm Dodge Challenger aktual që ka dalë në pension. Chevrolet rrotulloi Camaro të fundit, të gjeneratës së gjashtë në mes të dhjetorit, por vetura nuk ka shitur ashtu si dhe sfiduesi në vitin e fundit.

Prodhuesi i automjeteve arriti të dorëzojë 31,028 njësi dhe ndërsa ata ishin dukshëm prapa Challenger dhe Mustang, ai përfaqësoi një rritje mbresëlënëse prej 25,9 për qind krahasuar me 24,652 dërgesat e bëra në 2022.

Me ndërprerjen e versioneve aktuale të modeleve Challenger dhe Camaro, Ford do të jetë vetëm në këtë kategori automjetesh për një kohë. Kjo nuk do të zgjasë përgjithmonë pasi Dodge ka konfirmuar se Charger do të bëhet një liftback me 2 dyer, i ofruar si një EV, por edhe me një 6 cilindra 3.0 litrash dy-turbo.

Ndërsa është e paqartë nëse sfiduesi do të rikthehet në jetë, Dodge nuk do të braktisë plotësisht territorin e makinave të muskujve.

E njëjta gjë ndoshta nuk mund të thuhet për Camaro, e cila pritet të ringjallet si një sedan elektrik dhe ndoshta edhe një kryqëzim.