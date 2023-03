Fortnite sjell ekonominë e re për krijuesit

Fortnite aktualisht gjeneron “miliarda dollarë në vit të ardhura nga blerjet e lojtarëve”, tha Saxs Persson, EVP i Epic i ekosistemit Fortnite, në skenë në ngjarjen State of Unreal të javës së kaluar.

Epic Games po ndryshon mënyrën se si paguhen krijuesit e Fortnite dhe mund të ketë një efekt transformues në ekosistemin e lojës. Tani, 40 për qind e të gjitha parave që Epic grumbullon nga Fortnite – qindra miliona dollarë, nëse jo miliarda – janë në dispozicion.

Javën e kaluar, Epic prezantoi atë që e quan “Creator Economy 2.0”. Sipas sistemit të ri, Epic do të paguajë 40 për qind të të ardhurave neto të Fortnite çdo muaj për krijuesit bazuar në atë se sa lojtarët angazhohen me ishuj të ndryshëm nga ishujt e Epic. Kjo do të thotë se 40 për qind e parave që Epic fiton nga gjëra të tilla si V-Bucks, abonimi i tij në Fortnite Crew dhe veshjet në lojë (si për kryqëzimet si superylli i YouTube MrBeast dhe personazhet e Resident Evil) – e gjithë kjo shkon në grupin e modalitetit krijues.

Fortnite aktualisht gjeneron “miliarda dollarë në vit të ardhura nga blerjet e lojtarëve”, tha Saxs Persson, EVP i Epic i ekosistemit Fortnite, në skenë në ngjarjen State of Unreal të javës së kaluar. Pra, edhe nëse supozojmë se kjo përkthehet në vetëm 1 miliard dollarë të ardhura neto në vit, të paktën 400 milionë dollarë në vit janë në dispozicion. Por ka një kapje të madhe: ishujt e vetë Epic në lojë, duke përfshirë modalitetin e saj kryesor Battle Royale, janë gjithashtu të pranueshëm për pagesa nga grupi i të ardhurave. Epic është vendosja e pirgjeve të parave në tavolinë, dhe më pas marrja e një grupi prej tyre menjëherë.

Sa pjesë e madhe kanë në fakt krijuesit? Në State of Unreal, Persson tha se modaliteti Creative përbën “afërsisht 40 për qind të kohës së lojës në Fortnite”, duke sugjeruar që Epic jo vetëm që mban 60 për qind të të ardhurave të Fortnite, por edhe 60 për qind të grupit. Por krijuesit mund të marrin edhe më pak se 40 përqind të grupit prej 40 përqind, pasi pagesat do të bazohen në angazhim. Në vend të kohës së drejtpërdrejtë të lojës, Epic do të përcaktojë pagesat bazuar në faktin nëse një ishull sjell lojtarë të rinj (ose të skaduar) dhe nëse lojtarët kthehen rregullisht.

Këto metrika, për mendimin tim, ende favorizojnë kryesisht ishujt e Epic. Gjëja që më bën të kthehem në Fortnite pothuajse çdo ditë janë kalimet e shkëlqyera të betejës së Epic, të cilat ofrojnë gjëra të tilla si veshje të reja, si dhe para V për t’i shpenzuar në dyqanin e lojës, nëse keni përvojë të mjaftueshme përmes përfundimit të kërkimeve. Shumica dërrmuese e këtyre kërkimeve mund të bëhen vetëm në ishujt Epic, duke më dhënë pak arsye për t’u degëzuar në diçka të bërë nga një krijues jo-epik. Është e mundur të fitosh përvojë në modalitetin Creative, por ato ishuj zakonisht nuk japin aq shumë përvojë sa ajo që merr nga disa nga kërkimet e bëra me dorë të Epic.