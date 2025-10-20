Fuqitë shëruese të mjaltit dhe aloe verës

Nëse ndiheni të drobitur dhe nuk pushoni siç duhet, apo jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër Eliksirin e Jetës.
Në shumë vende të botës, kombinimi i mjaltit dhe Aloe Verës konsiderohet si ‘Eliksiri i Jetës’. Si mjalti ashtu edhe Aloe Vera janë të pasur në vlera dhe njihen si suplementë të shkëlqyer ushqimorë.
Mjalti dhe Aloe Vera janë përdorur prej shekujsh, duke përforcuar idenë se ushqimi mund të jetë mjekim. Mjalti është ëmbëlsuesi i mrekullueshëm i natyrës.
Kombinimi i mjaltit dhe Aloe Verës është mjaft i vlefshëm për njeriun.
Organizmi ka nevojë për lëngje të cilat përftohen kryesisht nga uji, por nëse shtoni Aloe Verën dhe mjaltin do të pasuroni ushqimin tuaj.
Lëngu i Aloe Verës dhe mjaltit përmban pak kalori dhe sheqerna në krahasim me lëngjet e tjera.
Përpos kësaj, ky lëng përmban vitamina dhe fitoushqyes që i bëjnë mirë shëndetit.
Pak kalori, shumë vitaminë C
Lëngu i Aloe Verës me mjaltin përmban pak kalori. Në 250 mililitra lëng do të gjeni 120 kalori.
Një gotë me lëng përmban 60 kalori që e bën atë alternativën më të mirë në krahasim me lëngjet e tjera.
Për shembull lëngjet e mollës dhe portokallit kanë 114 dhe 112 kalori për çdo racion.
Në çdo racion të lëngut të Aloe Verës dhe mjaltit gjenden sasi domethënëse të vitaminës C, një antioksidant dhe një ushqyes i rëndësishëm, që ka aftësinë të luftojë radikalet e lira të cilat konsiderohen shkaktarë të sëmundjeve kronike dhe plakjes.
Vitamina C promovon prodhimin e kolagjenit, kaq i nevojshëm për një lëkurë elastike.
Vitamina C aktivizon enzimat e nevojshme për funksionin e qelizave dhe mbështet metabolizmin.
Në 250 mililitra të lëngut të Aloe Verës dhe mjaltit gjenden 30 përqind të dozës ditore të vitaminës C.
Përfitimet e tjera të Aloe Verës
Përfshirja e Aloe Verës ofron shumë vlera shëndetsore dhe fitoushqyes siç është barbaloina që luan rolin e antioksidantit.
Aloe Vera rregullon nivelin e sheqerit në gjak, rrjedhimisht është e dobishme për njerëzit që vuajnë nga diabeti.
Si ta përgatisni:
1 filxhan xhel Aloe Vera
1 filxhan mjaltë
Përziejini në mikses derisa të formohet një masë kompakte.