Galaxy S26 po vjen, ndryshimet më të mëdha që priten

Gama e Galaxy S26 do të dalë në shitje pas më pak se disa muajsh, dhe thashethemet dhe rrjedhjet e informacioneve rreth modeleve të ardhshme kryesore të Samsung janë pothuajse kudo.
Tani, nuk dihet saktësisht se cilat modele do të përfshijë kjo linjë këtë herë, por një gjë është e sigurt: do të ketë një Ultra dhe ndoshta një Galaxy S26 bazë (i cili mund të quhet S26 Pro).
Pastaj, kemi një variant Plus ose një variant Edge, ose të dyja.
Ja çfarë dihet deri më tani:
Ka pasur mjaft zëra se Samsung mund ta zëvendësojë modelin Plus me një model Edge.
Megjithatë, thashethemet e reja tregojnë se gjigandi i Koresë së Jugut mund të jetë duke ndryshuar qasjen e tij duke pasur parasysh shitjet më të ulëta se sa pritej të Galaxy S25 Edge .
Në përgjithësi, tani po bëhet gjithnjë e më e mundur që Galaxy S26 Plus të kthehet në linjë, ndërsa Edge mund të braktiset plotësisht ose të jetë një model shtesë.
Ndryshimi tjetër i përfolur në linjë është se modeli bazë mund të quhet Galaxy S26 Pro, në vend të thjesht Galaxy S26 .
Galaxy S26 Ultra është i vetmi model që ka një fat të caktuar në këtë pikë: specifikime të nivelit të lartë dhe të njëjtin emër si zakonisht.
Seria Galaxy S25 kishte ekskluzivisht çipin Snapdragon 8 Elite kudo, por thashethemet pohojnë se Samsung po kthehet në një formë të strategjisë të ndarjes së çipave vitin e ardhshëm me Galaxy S26.
Për momentin, flitet se Galaxy S26 Ultra mund të jetë i vetmi model që ka çipin Snapdragon 8 Elite Gen 5, ndërsa Pro dhe Edge (ose Plus) mund të fuqizohen nga procesori 2nm Exynos 2600 i Samsungut.
Galaxy S26 Ultra pritet të debutojë me panelin e ri OLED M14 .
Ky ekran i ri thuhet se do të jetë më i ndritshëm, do të zgjasë më shumë dhe do të jetë më efikas në energji.
Samsung ka qenë prapa disa prodhuesve kinezë të telefonave për sa i përket shpejtësisë së karikimit, dhe thashethemet thonë se këtë herë gjërat mund të ndryshojnë.
Shpejtësia maksimale e karikimit të Galaxy S25 Ultra ishte e kufizuar në 45W, por thashethemet pohojnë se S26 Ultra mund të kalojë në 60W .
Sipas njoftimeve, seria Galaxy S26 do të mbështesë karikimin e vërtetë Qi2, dhe jo vetëm opsionin “Qi2 Ready”.
Për momentin, nuk është e qartë nëse të gjitha modelet në linjë do ta mbështesin atë, por duket se të paktën Ultra po e merr atë, dhe potencialisht, edhe Edge.
Kohët e fundit në internet kanë qarkulluar shumë imazhe, të cilat tregojnë një dizajn të ripërpunuar për Galaxy S26 Ultra dhe Edge.
Për shembull, modeli bazë do të ketë një modul kamere më të hollë me lente të reja.
Gjithashtu, thuhet se S26 Ultra është më i hollë, rreth 7.8 mm.
Duket sikur nuk do të kemi një sistem kamerash tërësisht të ripërtërirë në asnjë nga telefonat S26 , por mund të shohim një sensor kamerash të rifreskuar në S26 , një kamerë të re ultra të gjerë 50MP në S26 Edge dhe një sensor të ri për S26 Ultra , i cili thuhet se është një sensor 200 MP i prodhuar nga Sony.