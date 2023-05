Gështenja e egër kuron ulçerën dhe shiatikun

Gështenja e egër ka kurorë të dendur e të rrumbullakët dhe përdoret si pemë zbukuruese në parqe e lulishte. Druri i saj ka një sistem rrënjor shumë të fuqishëm. Degët lulëzohen nga gjethet e blerta, të dhëmbëzuara dhe ovale. Lulet e gështenjës së egër janë të mëdha, mashkullore dhe femërore. Ato lulëzojnë në maj-korrik. Nganjëherë lulëzojnë për së dyti edhe në vjeshtë.

Fryti i saj i blertë është i mbështjellë me gjemba famëmëdhenj ngjyrë kafe. Pemës i përdoret lëkura dhe gjethet. Lëkura mblidhet në shtator-tetor, nga degët 3-vjeçare e lart.

Ajo ka veti tonike dhe përdoret kundër temperaturave të përkohshme e të përsëritura, shëron dobësinë e barkut te gratë, kuron hemorroidet, forcon muskujt, pastron ulçerat dhe traumat, qetëson qarkullimin e gjakut dhe venat e zgjeruara, etj.

Kurimi i kollës së bardhë

Për të kuruar kollën e bardhë marrim rreth 50 gr lëkurë të shtypur gështenje dhe i ziejmë për shumë kohë, në një litër ujë. Tretësira kullohet dhe pihet, një filxhan çdo ditë.

Kurimi i hipertrofisë

Merren 100 gr lëvore të farës së gështenjës së egër. Pasi zhvishet prej farës, thërrmohet mirë dhe hidhet në 1L alkool eterik 96%. Shishja mbyllet për 10 ditë. çdo ditë tundet. Pas 10 ditësh kullohet dhe fillon konsumimi, duke marrë nga 10 pika të tretura në pak ujë, dy herë në ditë (para drake dhe para darke). Terapia zgjat 20 ditë, pastaj pushohet 10 ditë dhe vazhdohet me terapi përsëri.

Kurimi i shiatikut

Merren 5-10 kokrra të gështenjës së egër dhe grihen në pjesë të vogla. Gështenjat e grira i përziejmë me 1L raki të fortë. Shishja mbulohet mirë, për 3-4 javë, duke u tundur vazhdimisht. Pas kësaj kohe përzierja kullohet dhe me të bëhet masazhi i pjesëve të trupit të përfshira me shiatik. Tri herë në ditë, derisa të pushojnë dhimbjet.