Gjashtë lloje frutash që mund të ndihmojnë në rregullimin e kolesterolit

Nivelet e larta të kolesterolit të keq janë një nga faktorët kryesorë të rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Ndërsa disa ushqime kontribuojnë në depozitimin e tij në enët e gjakut, natyra ofron zgjidhje natyrale në formën e frutave të pasura me fibra të tretshme, antioksidantë dhe yndyrna të shëndetshme.
Fibrat e tretshme, veçanërisht pektina, veprojnë në zorrë si një sfungjer, duke lidhur kolesterolin dhe duke ndihmuar në largimin e tij nga trupi përpara se të arrijë në qarkullimin e gjakut.
Mollët
Ato përmbajnë një përqendrim të lartë të pektinës, një fibër e tretshme që zvogëlon përthithjen e kolesterolit. Konsumi i rregullt i një deri në dy mollëve në ditë ul ndjeshëm nivelin e kolesterolit të keq. Është e rëndësishme t’i hani ato me lëvozhgë, sepse ajo përmban pjesën më të madhe të fibrave.
Kumbulla
Kumbullat janë gjithashtu shumë të shëndetshme, sepse përmirësojnë tretjen dhe përmbajnë antioksidantë që mbrojnë qelizat tona nga ndikimet e dëmshme. Të dyja llojet e frutave janë një zgjedhje e shkëlqyer për një meze të shëndetshme që do t’ju ngopë dhe do të mbështesë shëndetin e enëve të gjakut.
Fruta agrume
Agrumet janë të pasura me pektinë dhe flavonoide. Flavonoidet parandalojnë oksidimin e kolesterolit të keq, një proces që çon në formimin e pllakave dhe ngushtimin e arterieve.
Manaferrat
Jashtëzakonisht i pasur me antioksidantë dhe fibra. Këto komponime zvogëlojnë proceset inflamatore në trup dhe parandalojnë oksidimin e lipideve në qarkullimin e gjakut.
Rrush
Është i pasur me resveratrol, një antioksidant i fuqishëm që gjendet në lëkurat e rrushit. Resveratroli parandalon ngjitjen e trombociteve të gjakut dhe oksidimin e kolesterolit të keq, duke ruajtur elasticitetin e enëve të gjakut.
Dardha
Ngjashëm me mollët, dardhat përmbajnë një nivel jashtëzakonisht të lartë të pektinës. Fibra e tyre ngadalëson tretjen dhe lidh acidet biliare (të cilat prodhohen nga kolesteroli), duke e detyruar mëlçinë të përdorë kolesterolin ekzistues nga gjaku për të krijuar acide të reja.