Goli i parë i Asllanit për Kosovën: Një ditë e madhe për Kosovën dhe gjithë shqiptarët

Fisnik Asllani ishte vendimtar në fitoren e Kosovës në Suedi të hënën mbrëma.
Asllani shënoi golin e parë në ndeshje garuese për Kosovën, në fitoren 1:0 ndaj Suedisë në Goteborg.
Në minutën e 32-të, 23-vjeçari shfrytëzoi maksimalisht një top që i erdhi nga Veldin Hoxha. Shënoi golin për festën e madhe të lojtarëve të Kosovës dhe mijëra shikuesve shqiptarë në tribuna.
Asllani startoi përkrah Vedat Muriqit në sulm.
Për shtatlartin është goli i dytë për Kosovën, i pari në ndeshje garuese.
Ai realizoi edhe në fitoren në miqësore ndaj Komoreve, më 9 qershor.
Me fitore, Kosova u forcua në vendin e dytë në grupin kualifikues për Botëror.
“Ishte një ditë shumë e madhe për Kosovën, për gjithë shqiptarët nëpër botë. Një fitore shumë me rëndësi dhe shpresoj t’i kemi bërë të gjithë krenarë”, ka thënë Asllani për faqen zyrtare të FFK-së.
“Është ndjenjë e papërshkrueshme pasi ishte goli i parë në ndeshje garuese, por gol shumë i rëndësishëm. Jam shumë, shumë i lumtur. Ishte për gjithë shqiptarët nëpër botë.
Po ndihem shumë mirë. E falënderoj Zotin që kam mundur të përjetoj këtë ndjenjë”, ka theksuar Asllani.
Sulmuesi dardan po luan në Bundesligë për Hoffenheimin dhe në gjashtë paraqitje i ka katër gola e një asistim. Në edicionin e kaluar shpërtheu tek Elversbergu në Bundesliga 2.
“Dardanët” muajin e ardhshëm luajnë me Slloveninë në udhëtim dhe me Zvicrën në shtëpi. Janë dy ndeshjet e fundit kualifikuese për Botërorin që vitin tjetër mbahet në SHBA, Meksikë e Kanada.
“Edhe muajin tjetër duhet të japim maksimumin që të provojmë t’i fitojmë ato ndeshje dhe të marrim sa më shumë pikë”, ka theksuar Asllani.