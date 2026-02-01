Google paguan një dënim më të madh

Përdoruesit e Android-it që janë përfshirë në një padi kolektive mund të përfitojnë deri në 100 dollarë për person.
Google është dakorduar për një marrëveshje paraprake prej 135 milionë dollarësh në një padi kolektive që e ngiti përdoruesit e Android, të cilët e akuzuan kompaninë se ka mbledhur të dhënat e tyre pa pëlqimin e tyre.
Sipas padisë, Google nga 12 nëntori 2017 ka mbledhur në mënyrë të paligjshme të dhëna mobile nga telefonat e blerë përmes operatorëve, edhe kur aplikacionet ishin të mbyllura apo edhe kur opsionet e vendndodhjes ishin fikur.
Reuters raporton se ata përdorues mendonin se Google, duke përdorur të dhënat e tyre për marketing dhe zhvillimin e produkteve, ka kryer një vepër të njohur në të drejtën amerikane si “conversion” – kur një palë merr pronë të një pale tjetër me qëllimin për ta privuar atë palë nga ajo pronë.
Nëse gjyqtari e miraton marrëveshjen, kjo shumë prej 135 milionë dollarësh është paraqitur në gjykatën federale të San Hoses. Sipas avokatit të paditësve, pagesa do të jetë një nga më të mëdhatë, nëse jo më e madhja ndonjëherë për një rast të tillë.
Secilit përdorues të përfshirë në padinë do t’i takojë deri në 100 dollarë nga Google, i cili mohon se ka bërë keqbërje dhe është dakorduar që në të ardhmen të kërkojë pëlqimin e përdoruesve gjatë konfigurimit të telefonave të rinj.
Gjithashtu do të shtojë një buton (opsion) që u lejon përdoruesve të ç’aktivizojnë lehtë transferimin e të dhënave, dhe kompania do të rishikojë edhe kushtet e përdorimit. Procesi gjyqësor është caktuar të vazhdojë më 5 gusht.