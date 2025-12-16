Google Pixel 9 Pro Fold me funksionin e pamjes së ndarë të kamerës së 10 Pro Fold

Meqenëse telefonat e palosshëm janë kaq të popullarizuar, pritet që shumë aplikacione të palëve të treta të jenë të optimizuara për faktorin e formës së lartpërmendur.
Edhe më shumë kur bëhet fjalë për aplikacionet e sistemit. Kjo është arsyeja pse Google po përmirëson përvojën e Kamerës për përdoruesit e Pixel 9 Pro Fold me një përditësim duke shtuar një veçori të këndshme të Pixel 10 Pro Fold.
Ky funksionalitet i veçantë ju lejon të shikoni paraprakisht fotot tuaja në gjysmën e majtë të ekranit dhe ta mbani pamësin e kamerës në anën e djathtë.
Sinqerisht, është e habitshme se sa kohë i është dashur Google-it për ta kapur, pasi kjo është pothuajse një veçori standarde për telefonat e tjerë të palosshëm.
Ka një buton të dedikuar nën qepen, dhe madje ka edhe një mundësi për të parë të gjitha fotot tuaja, jo vetëm ato të bëra gjatë seancës suaj aktuale fotografike. Por kjo është në thelb një shkurtore për Google Photos.