Google po punon për të sjellë sugjerime kontekstuale në çdo telefon të mençur Android

Familja Pixel 10 e Google ka një mori veçorish ekskluzive të softuerit, dhe njëra prej tyre quhet Magic Cue.
Tani një raport i ri thotë se Google po e sjell këtë funksionalitet në të gjithë telefonat inteligjentë Android si Sugjerime Kontekstuale. Siç nënkupton edhe emri, kjo do të thotë që do të merrni “sugjerime të dobishme nga aplikacionet dhe shërbimet tuaja”, të cilat bazohen në aktivitetet dhe vendndodhjet tuaja rutinë.
Shembujt që Google jep në përshkrimin e veçorisë janë: “aplikacioni juaj i muzikës mund të sugjerojë një listë dëgjimi në palestër që e dëgjoni shpesh gjatë stërvitjes suaj në mbrëmje” dhe “nëse shpesh transmetoni lojëra sportive në televizorin e dhomës së ndenjes të shtunave, pajisja juaj mund të sugjerojë transmetimin në kohën e duhur”.
Këto sugjerime funksionojnë në një hapësirë të koduar në telefonin tuaj, dhe të dhënat e përdorura për to nuk ndahen kurrë me aplikacionet ose Google, dhe nuk dalin kurrë nga pajisja juaj (përveç nëse i ndani këto të dhëna për ndonjë qëllim tjetër).
Ju mund t’i fshini këto të dhëna kurdo që dëshironi, dhe si parazgjedhje ato fshihen automatikisht pas 60 ditësh. Mënyra se si funksionon e gjithë kjo është se aktiviteti i pajisjes dhe të dhënat e vendndodhjes ruhen në hapësirën e enkriptuar për të cilën folëm më parë, dhe në atë hapësirë, AI mëson nga të dhënat dhe bën parashikime rreth asaj që mund të jetë e dobishme.
Aplikacionet dhe shërbimet nuk mund t’i shohin të dhënat që përdor AI, por mund t’i përdorin parashikimet për t’ju ofruar sugjerime në kohë. Sugjerimet Kontekstuale po shfaqen për disa përdorues si pjesë e versionit më të fundit beta të aplikacionit Shërbimet Google Play, por nuk janë të disponueshme për të gjithë ata që janë në atë program beta, kështu që është qartësisht ende një test i kufizuar.
Kur ta merrni, do ta gjeni në Cilësimet > Google (ose shërbimet Google) > Të gjitha shërbimet > Të tjera.