Google sjell versionin e ri të “Gemini for Home” – asistenti që kujdeset për shumëçka shtëpi

Google ka prezantuar versionin e ri të asistentit të tij virtual, “Gemini for Home”, i cili premton ndërveprim më natyral dhe më inteligjent me përdoruesit.
Asistenti i përmirësuar mund të ndihmojë në detyra të përditshme si kontrollimi i makinës larëse të enëve, zbulimi i orës kur fëmijët kanë fjetur apo nëse dera e makinës ka mbetur hapur.
“Gemini for Home” do të zëvendësojë Google Assistant në pajisjet e zgjuara si altoparlantët, kamerat dhe zile elektronike të reja.
Sipas kompanisë, Gemini ofron dhjetë zëra të rinj më natyralë dhe ruan kontekstin e bisedës për komunikim më të rrjedhshëm.
Google theksoi se tashmë nuk do të nevojiten “komanda të ngurta”, por biseda të ngjashme me ato njerëzore.
Përmes këtij përditësimi, kompania synon ta bëjë jetën në shtëpi më të thjeshtë.