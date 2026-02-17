Grupi Volkswagen synon ulje “masive” të kostove

Grupi Volkswagen mund të ketë zbatuar tashmë një strategji për uljen e kostove, por me sa duket nuk është e mjaftueshme.
Pavarësisht kursimit të një shume të paspecifikuar në rangun dyshifror prej miliarda eurosh, sipas një zëdhënësi të kompanisë, tani duhet të shkurtojë edhe më shumë.
Një raport i ri nga Gjermania pohon se konglomerati i automobilave po kërkon të ulë kostot me një të pestën.
Manager Magazin pretendon se drejtuesit e lartë të grupit VW morën pjesë në një takim në Berlin muajin e kaluar, gjatë të cilit CEO Oliver Blume dhe CFO Arno Antlitz përshkruan një agjendë “masive” për uljen e kostove.
Plani thuhet se kërkon uljen e shpenzimeve deri në 20 përqind në të gjitha markat deri në fund të vitit 2028. Spiegel shton se kompania synon të kursejë afërsisht 60 miliardë euro.
Nuk është e qartë se si grupi VW synon të kursejë një shumë kaq të konsiderueshme në një afat kohor relativisht të shkurtër.
Megjithatë, Manager Magazin sugjeron se një skenar më i keq është i mundur: mbyllja e fabrikave.
Raporti pretendon se drejtuesit e lartë në Wolfsburg nuk po e përjashtojnë mbylljen e fabrikave shtesë pas përfundimit të prodhimit të makinave në vendin e Dresdenit dhjetorin e kaluar.
“Fabrika transparente”, ku Phaeton dikur doli nga linja e montimit, u bë fabrika e parë gjermane e kompanisë që u mbyll në 88 vjet pas përfundimit të prodhimit të ID.3.
Sa i përket arsyes pse Grupi VW duhet të ulë kostot edhe më tej, disa faktorë janë në lojë. Shitjet në Kinë vazhdojnë të bien, duke rënë tetë përqind vitin e kaluar në 2.69 milion automjete.
Ndërsa rënia nga viti në vit mund të mos duket dramatike, një vështrim më i gjerë i rezultateve të mëparshme tregon një histori tjetër.
Në vitin 2019, dërgesat e grupit VW në Kinë arritën në 4.23 milion njësi, që do të thotë se kërkesa vjetore ka rënë me 1.5 milion automjete, ose afërsisht 36 përqind, në vetëm gjashtë vjet.
Dhe nuk është vetëm Kina. Tarifat në Shtetet e Bashkuara po peshojnë gjithashtu në rezultatin financiar të grupit VW, së bashku me konkurrencën në rritje në të gjithë sektorin global të automobilave.
Sipas Manager Magazin, këta tre faktorë po nxisin shtytjen për ulje më të thella të kostove, megjithëse asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Do të mësojmë më shumë më 10 mars, kur Oliver Blume pritet të japë detaje shtesë gjatë prezantimit vjetor të rezultateve të grupit VW.
Në vitin 2025, shitjet globale ranë me 0.5 përqind në 8,983,900 njësi, duke i lejuar Toyota-s të mbetet prodhuesi më i shitur i makinave në botë për të gjashtin vit radhazi.
Konglomerati japonez shiti 11,322,575 automjete në vitin 2025, duke përfshirë ato nga degët e tij Lexus, Daihatsu dhe Hino.