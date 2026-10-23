HMD pritet të tërhiqet nga “tregje të caktuara”?

Sipas një thashethemi të ri nga një burim zakonisht i besueshëm informacioni rreth HMD-së, kompania aktualisht po planifikon të tërhiqet nga “tregje të caktuara”.
Gjithashtu, thuhet se ajo do të “reduktojë prodhimin për portofolin e saj global të pajisjeve”.
Bëhet e ditur se HMD po e zhvendos “fokusin kryesor” drejt “tregjeve rajonale”, si dhe drejt sektorit të biznesit/industrisë.
I njëjti burim lë të kuptohet se mund të mos ketë më lansime të produkteve globale nga HMD gjatë këtij viti, shkruan gsmarena.
Kjo nënkupton, me gjasë, se në muajt në vijim kompania do t’i hedhë pajisjet në treg vetëm në mënyrë të veçuar, për tregje specifike.
Sigurisht, për momentin ky është vetëm një thashethem i pakonfirmuar, ndaj duhet marrë parasysh si i tillë.
HMD-ja, padyshim, nuk ka pasur rezultate shumë të mira në shitjet e telefonave inteligjentë, ndërsa biznesi i saj i ‘telefonave bazë’ ka, me gjasë, një ‘afat skadence’ – duke qenë se numri i njerëzve që i blejnë këta telefona vjen duke u zvogëluar çdo vit.