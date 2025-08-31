Honda “zbut” planet për vetura elektrike

Honda ka “zbutur” ndjeshëm ambiciet për veturat elektrike, duke shkurtuar me 30% fondin prej 62.5 miliardë euro të dedikuar për elektrifikim.
Gjithashtu, kompania nuk synon më që 30% e shitjeve deri në fund të dekadës të jenë vetura elektrike.
Në një deklaratë të re, Honda thekson se nuk e sheh vetëm elektrifikimin si rrugën drejt neutralitetit klimatik, objektiv që mbetet për vitin 2050.
Një nga alternativat është teknologjia me hidrogjen: modeli CR-V e:FCEV përdor qeliza karburanti dhe një bateri të rikarikueshme.
Toyota, Hyundai dhe BMW po e ndjekin këtë rrugë, ndonëse mungesa e infrastrukturës për furnizim me hidrogjen mbetet sfidë.
Ndërkohë, veturat elektrike kanë kapur mbi 20% të tregut global dhe pritet të kalojnë 25% këtë vit.