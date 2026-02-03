Inxhinieria e zgjuar që e bën Toyota GR GT kaq të veçantë

Toyota GR GT mund të ketë debutuar vetëm dy muaj më parë, por tashmë u prezantuan pamje të hershme të makinës së re sportive të Toyota-s gjatë panairit në Tokio 2026.
Toyota kishte shumë pajisje interesante në ekspozitë, duke përfshirë një prerje të plotë të karrocerisë që zbulonte motorin, kutinë e shpejtësisë dhe pezullimin, plus një shasi të zhveshur që tregonte pjesët e zgjuara inxhinierike të GR GT.
Thënë thjesht: Kishte shumë detaje interesante për t’u thelluar – të dhëna të vërteta se si GR GT mund të drejtonte, të tingëllonte dhe të manovrohej.
Gjërat e para: sistemi i fuqisë. GR GT përdor një motor V-8 me 641 kuaj fuqi, 4.0 litra me dy turbo, të çiftëzuar me një transmision me tetë shpejtësi të montuar në pjesën e pasme dhe një motor elektrik.
Motori V8 duket si një i afërm i motorit me tre cilindra G16E-GTS të GR Corolla-s. Ai ndan të njëjtin diametër prej 87.5 milimetrash dhe një paraqitje të ngjashme të fazerit të bosht. Turbo-t binjakë janë të ftohësuar me ndërmjetës uji-ajër, duke plotësuar një konfigurim shumë serioz.
Fuqia dërgohet prapa përmes një tubi çift rrotullues prej fibre karboni në një kuti shpejtësie të montuar në pjesën e pasme. Ky është një transmision automatik i përshtatur për punë me boshtin e transmisionit.
Ai përdor një set ingranazhesh planetare me tetë shpejtësi me shumë pllaka në vend të një konvertuesi çift rrotullues, gjë që krijon disa sfida interesante paketimi.
Normalisht, një manual ose DCT përdor të paktën dy boshte – hyrje dhe dalje – të cilat lejojnë që kutia e shpejtësisë dhe diferenciali të vendosen në një njësi të vetme kompakte.
Ky konfigurim gjithashtu u lejon inxhinierëve të “grumbullojnë” ingranazhet për të shkurtuar transmisionin dhe për të zgjedhur se ku del fuqia nga kutia.
Një set ingranazhesh planetare, si ai i përdorur këtu, është më i ngushtë, por më i gjatë dhe mbështetet në një bosht të vetëm. Fuqia mund të dalë vetëm nga pjesa e pasme e transmisionit.
Kjo përbënte një problem për Toyotan, pasi kutia e shpejtësisë e montuar në pjesën e pasme e GR GT është shtyrë sa më shumë që të jetë e mundur në shasi.
Zgjidhja? Toyota shtoi një ingranazh kundërvues dhe e dërgoi fuqinë përpara nëpërmjet një boshti të jashtëm lëvizës, i cili më pas ushqen diferencialin përpara se të vërë në lëvizje më në fund rrotat e pasme. Çuditshme, apo jo?
Por është gjithashtu elegante dhe e thjeshtë. Kjo qasje shmang kompleksitetin dhe peshën e një DCT duke e mbajtur kutinë e shpejtësisë kompakte.
Motori hibrid është i integruar në paketën e friksionit, duke e thjeshtuar më tej paraqitjen. Në përgjithësi, është një konfigurim shumë i rregullt.
Tjetër: shasia. GR GT nget një strukturë kryesisht alumini me disa zgjedhje materialesh interesante. Çatia, shtresat e dyerve, kapaku dhe panelet e ndryshme të karrocerisë janë bërë nga fibra karboni të ricikluar për të kursyer peshë, ndërsa vetë shasia mbështetet në një përzierje të derdhjeve dhe ekstruzioneve të aluminit.
Pjesa më e madhe e strukturës përbëhet nga derdhje të mëdha alumini, duke përfshirë kullat e amortizatorëve, shinat e përparme dhe të pasme të kornizës, dhe madje edhe çatinë.
Gjithçka duket se është salduar së bashku në vend që të jetë e lidhur me ngjitës. Përdorimi i aluminit të derdhur për shtyllat A dhe çatinë është veçanërisht interesant dhe thotë shumë për forcën potenciale të materialit.