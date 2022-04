iOS 16 mund të sjellë ndryshime radikale për njoftimet

Apple do të flasë më shumë për macOS e ri së bashku me iOS 16 dhe watchOS 9 në konferencën e zhvilluesve WWDC 2022 që fillon më 6 Qershor.

Versioni i ardhshëm i sistemit operativ iOS të Apple mund të përfshijë përmirësime radikale sipas Bloomberg.

Mark Gurman thotë se iOS 16 do të ketë ndryshime tek njoftimet dhe funksionalitetet e gjurmimit të shëndetit.

Megjithatë ata që presin një ridizajnim të iOS, kjo nuk është në planet e kompanisë. “Nuk pres të kemi një ridizajnim të ndërfaqes së iOS e cila nuk ka ndryshuar thuajse që një dekadë më parë me iOS 7, tha Gurman.

Çdo ndryshim në iOS do të duhet të reflektohej edhe në iPad. Në lidhje me sistemet e tjera operative të kompanisë, Gurman thotë se watchOS 9 përmirëson funksionalitetet ekzistuese të gjurmimit të shëndetit dhe aktivitetit.

Sakaq me sistemin operativ desktop Big Sur Apple ridizajnoi duke e bërë të ngjashme me iOS, me Monterey Apple solli funksionalitete si kontrolli universal dhe SharePlay.

Është e mundur që Apple të prezantojë edhe harduerë të rinj. /PCWorld Albanian