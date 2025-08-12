Jashari në formacionin e javës në Ukrainë

Mesfushori i Kombëtares së Kosovës, Muharrem Jashari e ka nisur furishëm sezonin e ri në Ukrainë.
Jashari është përfshirë në formacionin e xhiros së dytë të elitës së futbollit ukrainas pas paraqitjes fantastike në ndeshjen e fundit kampionale.
27-vjeçari ia siguroi fitoren Cherkasyt në shtëpi ndaj Epicentr Kamianest, duke shënuar golin e vetëm në trumfin me shifrat 1:0.
Jashari ishte startues në këtë përballje, duke shënuar golin në minutën e 22-të dhe pastaj u zëvendësua në 10-të minutat e fundit të takimit.
Për Jasharin, ky ishte goli i parë në dy paraqitje në sezonin e ri, ndërsa u vlerësua me notën 8 për lojën e treguar në fitoren e parë të Cherkasyt në sezonin 2025/26.
Pas dy xhirove të luajtura, Cherkasy ka tubuar 4 pikë pasi deri më tani ka një fitore e një barazim.