JD Vance, deklaratë që Izraeli nuk do donte ta dëgjonte

Pohim mitrrëzues: “Jo të gjitha kritikat ndaj Izraelit janë antisemitizëm!”
Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara JD Vance tha se kritikat ndaj Izraelit nuk duhet të barazohen me antisemitizëm, duke theksuar ndryshimin e qartë midis kundërshtimit të politikave të caktuara dhe ushqyerjes së urrejtjes ndaj popullit hebre.
“Do të thoja se ka një ndryshim midis mospëlqimit të Izraelit (ose mospajtimit me politika të caktuara izraelite) dhe antisemitizmit”, tha Vance në përgjigje të postimit të tij në platformën e mediave sociale të Kompanisë X.
Duke iu përgjigjur fragmenteve nga një raport i Atlantic mbi rritjen e antisemitizmit midis brezave të rinj, Vance kritikoi raportimin, duke thënë: “Gazetaria kryesore është thjesht thellësisht e painteresuar dhe patetike, e konsumuar nga devotshmëria e saj. Të shkruash një artikull rreth ‘ndarjes breznore’ në antisemitizëm pa diskutuar demografinë e brezave të ndryshëm është e habitshme.”
Ai theksoi se “gjëja më e rëndësishme që mund të bëni për të eliminuar antisemitizmin dhe çdo lloj tjetër urrejtjeje etnike është të mbështesni përpjekjet tona për të ulur imigracionin dhe për të promovuar asimilimin”.
“Por këta djem nuk do ta bëjnë këtë, sepse të gjithëve u mungon kurioziteti dhe vetëanaliza”, shtoi ai.
Ai gjithashtu ndau një analizë të cituar nga Charles Fain Lehman i Institutit Manhattan, në të cilën autori thotë se “origjina e huaj është një parashikues shumë më i mirë i antisemitizmit sesa ideologjia ose mosha”.
Vance tha javën e kaluar se nuk ishte dakord me republikanët e tjerë që kanë paralajmëruar për një rritje të antisemitizmit brenda partisë.
Duke folur për NBC News, ai tha: “Të gjykosh dikë bazuar në ngjyrën e lëkurës ose karakteristikat e tij të pandryshueshme, mendoj se është thelbësisht antiamerikane dhe antikristiane. Mendoj se është e rëndësishme t’i nxjerr në pah këto gjëra kur i shoh,” tha Vance, duke shtuar se në bisedat e tij me konservatorët e rinj “nuk shoh ndonjë antisemitizëm të ndezur që po shpërthen.” /tesheshi