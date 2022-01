Ju duket e çuditshme, por kombinimi i hudhrës me bananen do t’ju befasojë 15 minuta pas konsumimit

Ju duket e çuditshme kombinimi i bananes me hudhrën? Nëse i hani këto të dyja do të ndiheni perfekt dhe veçanërisht nëse keni dhimbje të fytit! Është më e mira për shëndetin tuaj!

Një nga simptomat kryesore të viruseve të dimrit është dhimbja e fytit, e cila zakonisht e vështirëson të folurin dhe gëlltitjen. Ju mund të tundoheni të vraponi menjëherë te mjeku juaj, por disa ilaçe shtëpiake shkojnë përtej veprimit të pilulave , vëren Jeff Ledgery, një mjek në Spitalin Brigham dhe Boston. Ndër të tjera, mund të provoni ilaçet e mëposhtme në shtëpi:

Hudhra: Me veprim të fortë antibakterial, hudhra ofron lehtësim të menjëhershëm nga dhimbja e fytit apo ndonjë infeksion i fytit. Mund të përtypni disa thelpinj hudhër të papërpunuar ose thjesht t’i shtoni në supën tuaj për të qëndruar të shëndetshëm. Përndryshe, hudhrën mund ta përdorni në pjata të ndryshme që gatuani.

Bananet kanë fituar një reputacion negativ në Indi kur bëhet fjalë për ftohjet dhe kollën. Shumë indianë shmangin ngrënien e bananeve bazuar në besimin se mund të shkaktojë ftohjen e zakonshme ose të përkeqësojë kollën.

E vërteta është se bananet janë të pasura me vitaminë C si rezultat i së cilës mbrojnë sistemin imunitar. Është gjithashtu i pasur me vitaminë B6 dhe minerale si kaliumi dhe kalciumi. Duke qenë i butë nga natyra, është mjaft i lehtë për t’u gëlltitur.