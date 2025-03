Katër arsye të mundshme pse keni gjithmonë të ftohtë

Jeni nga ata njerëz që gjithmonë kërkoni një batanije apo visheni më ngrohtë se të tjerët? A keni menduar ndonjëherë pse ndiheni të ftohtë gjatë gjithë kohës?

Konsideroni me kujdes disa kushte që mund të lidhen me të ftohtin dhe sigurohuni që në çdo rast të konsultoheni me mjekun tuaj.

Çrregullimi i tiroides

Gjëndra tiroide sekreton hormone që rregullojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në kontrollin e zgjerimit të enëve të gjakut, të cilat mund të ndikojnë në rrahjet e zemrës, frymëmarrjen, tretjen dhe shumë funksione të tjera.

Në rastet e çrregullimeve të tiroides, metabolizmi mund të ngadalësohet dhe enët e gjakut ngushtohen, duke na bërë të ndihemi të ftohtë.

Gjëndra tiroide rregullon proceset metabolike që djegin energji dhe prodhojnë nxehtësi. Tek njerëzit me hipotiroidizëm, këto procese mund të mos funksionojnë pa probleme.

Anemia

Në rastet e anemisë, mund të mungojë një numër i mjaftueshëm i rruazave të kuqe të shëndetshme, gjë që pengon transportin e duhur të oksigjenit dhe lëndëve të tjera ushqyese në qelizat e trupit, duke çuar në ndjesinë e shpeshtë të të ftohtit.

Për më tepër, përqendrimet e ulëta të vitaminës B12 ose acidit folik mund të shkaktojnë lloje të ndryshme të anemisë.

Mungesa e hekurit gjithashtu mund të çojë në anemi dhe rritje të ndjeshmërisë ndaj të ftohtit.

Pesha e reduktuar e trupit

Shumë njerëz me nivele të ulëta të yndyrës në trup priren të jenë më të ndjeshëm ndaj të ftohtit.

Gjumi me cilësi të dobët

Gjumi ka një ndikim në hipotalamus, një zonë e trurit që ndihmon në rregullimin e homeostazës dhe temperaturës së trupit.

Kështu, mungesa e gjumit adekuat mund të çojë në mosfunksionim, duke rezultuar që të ndiheni shumë të ftohtë.

Në çdo rast, gjëja më e mirë që mund të bëni është të siguroni një dietë të ekuilibruar dhe një jetë të përditshme. Dëgjoni trupin tuaj dhe nëse diçka ju duket e çuditshme ose ju shqetëson, konsultohuni me mjekun tuaj, i cili do t’ju drejtojë siç duhet.