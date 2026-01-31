Ballina Jeta Shëndetësi Katër shenja që tregojnë se po e teproni me marrjen e hekurit

Njerëzit që marrin një suplement të përdorur gjerësisht duhet të reduktojnë dozën nëse vërejnë katër simptoma specifike, pasi marrja e tepërt mund të jetë e rrezikshme.

Vitaminat dhe mineralet luajnë një rol të rëndësishëm për funksionimin e duhur të trupit. Shumica e nevojave ushqimore duhet të merren nga një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar, por disa njerëz zgjedhin të përdorin suplemente.

Hekuri është një nga këto suplemente – një mineral i nevojshëm për prodhimin e hemoglobinës, që transporton oksigjenin në gjak. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë anemi nga mungesa e hekurit, me simptoma si lodhje, energji e ulët, gulçim dhe rrahje të shpejta të zemrës. Për të parandaluar këtë, disa mund të marrin suplemente hekuri.

Megjithatë, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (britanik) paralajmëron në faqen e saj se marrja e “sasitë shumë të mëdha” të hekurit mund të shkaktojë:

Kapsllëk;

Ndjesi të të përzierave;

Të vjella;

Dhimbje stomaku.

Nëse shfaqen këto simptoma, mund të jetë koha për të ulur dozën e hekurit. Tek fëmijët, marrja e tepërt e hekurit mund të jetë vdekjeprurëse. NHS thotë:

“Doza shumë të larta të hekurit mund të jenë fatale, veçanërisht tek fëmijët, ndaj mbajeni gjithmonë jashtë arritjes së tyre”.

Një dozë e lartë hekuri për të rriturit konsiderohet mbi 20 mg.

Sa hekur keni nevojë të merrni?

Meshkuj 19 vjeç e më shumë: 8.7 mg në ditë

Femra 19–49 vjeç: 14.8 mg në ditë

Femra 50 vjeç e më shumë: 8.7 mg në ditë

Femrat pas menopauzës që kanë ende menstruacione mund të kenë nevojë për të njëjtën sasi si femrat 19–49 vjeç.

