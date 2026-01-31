Katër shenja që tregojnë se po e teproni me marrjen e hekurit

Njerëzit që marrin një suplement të përdorur gjerësisht duhet të reduktojnë dozën nëse vërejnë katër simptoma specifike, pasi marrja e tepërt mund të jetë e rrezikshme.
Vitaminat dhe mineralet luajnë një rol të rëndësishëm për funksionimin e duhur të trupit. Shumica e nevojave ushqimore duhet të merren nga një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar, por disa njerëz zgjedhin të përdorin suplemente.
Hekuri është një nga këto suplemente – një mineral i nevojshëm për prodhimin e hemoglobinës, që transporton oksigjenin në gjak. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë anemi nga mungesa e hekurit, me simptoma si lodhje, energji e ulët, gulçim dhe rrahje të shpejta të zemrës. Për të parandaluar këtë, disa mund të marrin suplemente hekuri.
Megjithatë, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (britanik) paralajmëron në faqen e saj se marrja e “sasitë shumë të mëdha” të hekurit mund të shkaktojë:
Kapsllëk;
Ndjesi të të përzierave;
Të vjella;
Dhimbje stomaku.
Nëse shfaqen këto simptoma, mund të jetë koha për të ulur dozën e hekurit. Tek fëmijët, marrja e tepërt e hekurit mund të jetë vdekjeprurëse. NHS thotë:
“Doza shumë të larta të hekurit mund të jenë fatale, veçanërisht tek fëmijët, ndaj mbajeni gjithmonë jashtë arritjes së tyre”.
Një dozë e lartë hekuri për të rriturit konsiderohet mbi 20 mg.
Sa hekur keni nevojë të merrni?
Meshkuj 19 vjeç e më shumë: 8.7 mg në ditë
Femra 19–49 vjeç: 14.8 mg në ditë
Femra 50 vjeç e më shumë: 8.7 mg në ditë
Femrat pas menopauzës që kanë ende menstruacione mund të kenë nevojë për të njëjtën sasi si femrat 19–49 vjeç.