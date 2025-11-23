Keni pasur kohët e fundit probleme me frymëmarrjen? Ekspertët ngrenë alarmin!

Aspergiloza pulmonare alergjike, alveoliti alergjik, më pas alergjia ndaj marimangave të pluhurit të shtëpisë, ndaj qimeve dhe lëkurës së kafshëve shtëpiake, ndaj mykut dhe ndaj substancave industriale e mjedisore janë shkaktarë të problemeve të rrugëve të frymëmarrjes tek një pjesë e popullsisë.
Aspergiloza pulmonare alergjike është një reagim alergjik ndaj kërpudhës Aspergillus, e cila shkakton inflamacion në rrugët e frymëmarrjes dhe në fshikëzat e mushkërive. Edhe pse njerëzit shpesh ekspozohen ndaj kërpudhës Aspergillus që rritet në gjethe të kalbura dhe bimësi të prishura, infeksione si pneumonia ose topthat kërpudhorë (aspergiloma) janë të rralla.
Megjithatë, te disa njerëz ndodh një reagim alergjik ndaj kësaj kërpudhe, që quhet aspergiloza bronkopulmonare alergjike (ABPA). Kjo sëmundje mund të imitojë astmën ose pneumoninë; në fakt, shumica e pacientëve me ABPA tashmë kanë astmë. Simptomat përfshijnë përkeqësim të simptomave të astmës, fishkëllimë në gjoks, kollë që mund të nxjerrë pështymë me gjak dhe temperaturë të lartë.
Diagnoza vendoset përmes analizave dhe matjes së nivelit të antitrupave në serum, testeve të lëkurës ndaj antigjenit të kërpudhës Aspergillus, antitrupave në serum, radiografisë së kraharorit, skanimit CT të kraharorit, analizës dhe kulturës së pështymës për kërpudha, bronkoskopisë dhe biopsisë transbronkiale dhe rrallë biopsisë së mushkërive.
Personat me astmë duhet të vazhdojnë terapinë e zakonshme për sëmundjen e tyre. Reagimi ndaj trajtimit zakonisht është i mirë dhe simptomat përmirësohen me kalimin e kohës. Megjithatë, rikthimi i sëmundjes është i shpeshtë dhe mund të kërkojë trajtime të përsëritura. Personat me predispozita, si astma ose fibroza cistike, duhet të shmangin sa të jetë e mundur mjediset ku kjo kërpudhë është e pranishme.
Alveoliti alergjik është një lloj inflamacioni që ndodh në dhe rreth fshikëzave të vogla të ajrit (alveolave) dhe rrugëve më të vogla të frymëmarrjes (bronkiolave) në mushkëri, si reagim ndaj thithjes së grimcave organike si myku, sporet, qimet e kafshëve ose jashtëqitjet e zogjve. Simptomat përfshijnë kollë, vështirësi në frymëmarrje, lodhje dhe temperaturë të lartë. Merimangat e pluhurit të shtëpisë janë një nga shkaqet më të zakonshme të rinitit alergjik dhe astmës. Ato jetojnë në dyshekë, tepihë dhe shtroja, ndërsa jashtëqitjet dhe proteinat e tyre shkaktojnë reagime alergjike.
Reagimet alergjike më të zakonshme që lidhen me kafshët shtëpiake janë ato ndaj proteinave në pështymë, lëkurë ose urinë të qenve, maceve apo kafshëve të tjera shtëpiake. Simptomat përfshijnë hundë të bllokuar, teshtitje, kruarje të syve dhe përkeqësim të simptomave të astmës. Sporet e mykut mund të gjenden në ambiente të mbyllura (mure të lagështa, banjo) ose në natyrë (gjethe të kalbura, tokë).
Ato shkaktojnë simptoma si kollë, hundë të bllokuar dhe përkeqësim të astmës. Alergjitë ndaj substancave industriale dhe mjedisore shpesh lidhen me ekspozimin ndaj kimikateve, tymit, lateksit ose grimcave të pluhurit në mjedisin e punës. Këto alergji mund të shkaktojnë simptoma të ngjashme me astmën ose bronkitin.