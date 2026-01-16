Këto janë bimët aromatike që luftojnë fryrjen e barkut

Ndjesia e pakëndshme e fryrjes së barkut shkakton parehati dhe njëkohësisht pothuajse dyfishon perimetrin e belit, duke e bërë barkun të duket më i madh dhe duke na detyruar shpesh në ndryshime të padëshiruara në garderobë.
Fryrja është një nga shqetësimet më të shpeshta me të cilat shfaqet sindroma e zorrës së irrituar, çrregullimi më i zakonshëm tretës që prek të rriturit në botën perëndimore.
Shumica e njerëzve e dinë se cilat ushqime u shkaktojnë fryrje dhe përpiqen t’i shmangin për të luftuar problemin. Nëse fryrja është e shpeshtë dhe ndikon në jetën e përditshme, rekomandohet vizita te mjeku dhe ndjekja e udhëzimeve që ai jep.
Tradicionalisht, ekzistojnë disa bimë mjekësore që lehtësojnë simptomat dhe ndihmojnë në “çfryrjen” e barkut të fryrë.
Si t’i konsumoni bimët
Përdorini në formë çaji: hidhni një lugë çaji nga bima në një filxhan me ujë dhe ziejeni. Mos konsumoni më shumë se dy çajra në ditë.
Mentja
Mentja (Mentha piperita) ka veprim tretës dhe përdoret tradicionalisht për lehtësimin e problemeve të tretjes, përfshirë simptomat e sindromës së zorrës së irrituar. Ajo relakson zorrët, qetëson dhimbjen dhe redukton fryrjen. Në shumë vende lindore, çaji i mentës shërbehet pas vakteve, pasi ndihmon tretjen dhe freskon frymëmarrjen. Shpesh kombinohet me kamomil dhe anise në përzierje çajrash për tretjen.
Melisa (Bari i limonit)
Kjo bimë konsiderohet një zgjedhje e mirë për ata që vuajnë shpesh nga shqetësime tretëse, dhimbje stomaku dhe ndjesi shtrëngimi në stomak, veçanërisht në situata stresi dhe ankthi. Ka aromë limoni me nota menteje dhe rekomandohet gjithashtu për luftimin e stresit dhe pagjumësisë.
Nenexhik
Nenexhiku, ashtu si mentja, ka veprim relaksues, “zbut” stomakun dhe ndihmon kundër urthit dhe fryrjes.
Anise
Farat e anises veprojnë si antispazmatik dhe si laksativ i lehtë. Ato ndihmojnë edhe në lehtësimin e dhimbjeve të stomakut.
Kamomil
Kamomili, një nga bimët mjekësore më të njohura dhe më të përdorura, ka veprim të butë dhe është i përshtatshëm për të gjithë. Pas një vakti që ka shkaktuar fryrje, çaji i kamomilit është ideal për qetësimin e barkut. Përveç kësaj, ka edhe veprim të lehtë diuretik.
Ushqimet që duhen shmangur
Ushqimet që shkaktojnë fryrje nuk janë të njëjta për të gjithë, megjithatë disa prej tyre dihet se favorizojnë përgjithësisht këtë problem. Mjafton të vëzhgojmë se cilat nga ushqimet e mëposhtme na shqetësojnë dhe t’i shmangim, sidomos kur planifikojmë të veshim rroba të ngushta që theksojnë barkun:
Thjerrëza, fasule, qiqra
Angjinare, shpargull, lakër Brukseli, brokoli, lulelakër, presh
Speca, bizele, kastravecë, qepë
Pije të gazuara
Misër, produkte nga gruri integral
Qumësht, djathëra të butë, akullore, ushqime të përpunuara që përmbajnë laktozë