Konfirmohet, Nothing Phone (3) do të ketë shtatë vjet mbështetje softuerike

Ndërsa i afrohemi lansimit të tij, po mësohen gjithnjë e më shumë detaje rreth Nothing Phone (3).

Nothing kohët e fundit konfirmoi se Nothing Phone (3) i ardhshëm do të përdorë çipsetin Snapdragon 8s Gen 4.

Bashkëthemeluesi i kompanisë, Akis Evangelidis, vlerësoi performancën e procesorit, duke përmendur një përmirësim prej 88% në shpejtësinë e GPU-së, një CPU 33% më të shpejtë dhe një rritje prej 125% në NPU krahasuar me Phone (2).

Tani, Evangelidis ka konfirmuar disa detaje rreth softuerit të telefonit. Ai vuri në dukje se çipi i ri do të lejojë një situatë më të mirë mbështetjeje softuerike në sistemin “5 & 7” në vend të sistemit “4 & 4”.

Kjo do të thotë që Nothing Phone (3) do të marrë pesë vjet përditësime kryesore të sistemit operativ, si dhe shtatë vjet përditësime sigurie.

Ky është një përmirësim i madh nga tre vitet e përditësimeve të Android dhe katër vitet e përditësimeve të sigurisë që kishte Nothing Phone (2).

Sipas informacionit të disponueshëm, Nothing Phone (3) do të prezantohet gjatë korrikut.