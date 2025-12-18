Kongresi amerikan heq përfundimisht sanksionet ndaj Sirisë

Kongresi i Shteteve të Bashkuara votoi të mërkurën për heqjen përfundimtare të sanksioneve të vendosura ndaj Sirisë gjatë sundimit të Bashar Assadit.
Ky vendim synon të hapë rrugën për investime të huaja dhe për rimëkëmbjen ekonomike të vendit, i cili është shkatërruar nga vite të tëra lufte.
Sipas ligjvënësve amerikanë, shfuqizimi i sanksioneve pritet të lehtësojë procesin e rindërtimit dhe të përmirësojë kushtet e jetesës për popullin sirian, duke nxitur stabilitetin ekonomik dhe zhvillimin afatgjatë. /mesazhi