Konsumoni një grusht boronica çdo ditë, përfitimet janë të shumta

Përfitimet e dobishme të boronicave janë për shkak të pigmenteve të tyre blu të quajtura anthocyanins, të cilat janë një klasë e polifenoleve.
Këto pigmente gjenden te luleshtrydhet, mjedrat, rrushi i kuq dhe perimet ngjyrë vjollce. Ushqime të tjera që përmbajnë antocianinë janë brokoli, dardha dhe erëzat si shafrani i Indisë.
Përfitimet e njohura të boronicës
Shëndeti i kockave
Boronicat janë të pasura me lëndë ushqyese si hekur, fosfor, kalcium, magnez, mangan, zink dhe vitaminë K, të cilat janë jetike për shëndetin e kockave. Këto minerale ndihmojnë në ruajtjen e strukturës së kockave, forcën dhe fleksibilitetin e kyçeve.
Lëkurë e shëndetshme
Boronicat janë një burim i pasur i vitaminës C që ndihmon në përmirësimin e sintezës së kolagjenit, gjë që përmirëson strukturën e përgjithshme të lëkurës. Vetitë anti-inflamatore në boronica mund të ndihmojnë në trajtimin e psoriasis dhe reduktimin e ekzemës, ndërsa antioksidantët ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet mjedisore.
Ato ruajnë presionin e gjakut
Boronicat ndihmojnë trupin të prodhojë më shumë oksid nitrik, i cili është përgjegjës për uljen e presionit të gjakut. Niveli i ulët i natriumit të boronicave ndihmon gjithashtu trupin të mbajë presionin e gjakut.
Ato ndihmojnë me diabetin
Ngrënia e boronicave ndihmon në përpunimin e glukozës dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës te pacientët me diabet. Është një frut me indeks të ulët glicemik, tregues që tregon se sa shpejt ndikon ushqimi në nivelin e sheqerit në gjak.