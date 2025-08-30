Koreja e Jugut ndalon telefonat në klasat e shkollave në të gjithë vendin

Koreja e Jugut ka miratuar një projektligj që ndalon përdorimin e telefonave celularë dhe pajisjeve inteligjente gjatë orëve të mësimit në shkolla – duke u bërë vendi i fundit që kufizon përdorimin e telefonave tek fëmijët dhe adoleshentët.
Ligji, i cili hyn në fuqi nga viti i ardhshëm shkollor në mars 2026, është rezultat i një përpjekjeje dypartiake për të frenuar varësinë nga telefonat inteligjentë, pasi më shumë kërkime tregojnë efektet e tij të dëmshme.
Ligjvënësit, prindërit dhe mësuesit argumentojnë se përdorimi i telefonave inteligjentë po ndikon në performancën akademike të nxënësve, dhe u heq kohën që ata mund të kishin kaluar duke studiuar.
Ndalimi ka skeptikët e tij, përfshirë studentët, të cilët vënë në dyshim se si do të funksiononte, implikimet e tij më të gjera dhe nëse po adreson shkakun rrënjësor të varësisë.
Projektligji u miratua bindshëm të mërkurën pasdite, me 115 vota pro nga 163 anëtarë të pranishëm.
Shumica e shkollave të Koresë së Jugut kanë zbatuar tashmë një formë të ndalimit të telefonave inteligjentë. Dhe ato nuk janë të parat që e bëjnë këtë.
Disa vende si Finlanda dhe Franca kanë ndaluar telefonat në një shkallë më të vogël, duke e zbatuar kufizimin vetëm në shkollat për fëmijët më të vegjël. Të tjera si Italia, Holanda dhe Kina kanë kufizuar përdorimin e telefonave në të gjitha shkollat.
Por Koreja e Jugut është ndër të paktat që e sanksionon një ndalim të tillë me ligj.
Fëmijët këto ditë “thjesht nuk mund t’i lënë mënjanë telefonat e tyre inteligjentë”, thotë Choi Eun-young, nënë e një 14-vjeçari në Seul.
Megjithatë, nuk janë vetëm fëmijët. Pothuajse një e katërta e 51 milionë banorëve të vendit varen shumë nga telefonat e tyre, sipas një ankete qeveritare të vitit 2024.
Por kjo shifër është më shumë se dyfishuar – në 43% – për ata midis moshës 10 dhe 19 vjeç. Dhe është rritur me kalimin e viteve.
Më shumë se një e treta e adoleshentëve thonë gjithashtu se kanë vështirësi të kontrollojnë sasinë e kohës që kalojnë duke shfletuar në mediat sociale. Dhe prindërit kanë frikë se kjo po pengon gjithçka tjetër që mund të bëjnë me kohën e tyre.
“Kur shkojnë në shkollë, ata supozohet të studiojnë, por edhe të ndërtojnë miqësi dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme. Megjithatë, ata nuk janë në gjendje të përqendrohen në këto gjëra”, thotë Choi.
“Edhe kur janë duke biseduar me miqtë, ata kthehen shpejt te telefonat e tyre dhe natyrisht kjo ndërhyn edhe në të nxënë”, shtoi ajo.
Disa prindër, si Kim Sun, dy vajzat e së cilës janë në shkollë fillore, janë gjithashtu të shqetësuar për ngacmimin në mediat sociale, ku “fëmijët hedhin fyerje të paimagjinueshme të ashpra” ndaj njëri-tjetrit.
Cho Jung-hun, një deputet nga Partia e Pushtetit Popullor në opozitë i cili prezantoi projektligjin, thotë se u inkurajua të vepronte ashtu siç bënë edhe vendet e tjera.
Ai thotë se ka “prova të rëndësishme shkencore dhe mjekësore” se varësia nga telefonat inteligjentë, ka “efekte jashtëzakonisht të dëmshme në zhvillimin e trurit dhe rritjen emocionale të nxënësve”.