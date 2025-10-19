Koreja e Jugut shënon rekord me eksportet e makinave të përdorura

Nga terrenet me baltë të një ish-parku argëtues në bregdetin e Koresë së Jugut, dhjetëra mijëra automjete po paketohen për dërgesa jashtë vendit, ndërsa eksportet e makinave të përdorura në rritje ndihmojnë në zbutjen e ndikimit të tarifave amerikane në shitjet e makinave të reja.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, të zhytur në djersë nga nxehtësia e jashtme, punëtorët po ngarkojnë dhe fusin makinat në kontejnerë pa ndërprerje për t’u dërguar nga objektet e improvizuara në qendrën më të madhe të eksportit të makinave të përdorura të Koresë së Jugut në Incheon, në perëndim të Seulit.
Siç bëhet e ditur më tej, dërgesat e automjeteve të Koresë së Jugut në SHBA, tregu i saj më i madh i eksportit, kanë rënë për gjashtë muaj rresht që nga marsi kur Donald Trump zbuloi tarifat prej 25% për makinat.
Por eksportet e saj globale të makinave janë rritur për tre muaj rresht, të mbështetura nga shitjet rekord të automjeteve të dorës së dytë, të cilat përbënin një të katërtën e totalit të eksporteve të automjeteve sipas vëllimit dhe 13% sipas vlerës, sipas të dhënave të ministrisë së tregtisë dhe doganave.
Kështu, Koreja e Jugut eksportoi 5.5 miliardë dollarë makina në gusht, 9% më shumë se një vit më parë dhe totali më i lartë mujor i regjistruar ndonjëherë, tha ministria e tregtisë.
Eksportet e makinave të përdorura u rritën me 35% në 711.5 milionë dollarë në të njëjtin muaj, sipas Institutit të Kërkimeve të Shpërndarjes së Makinave të Përdorura në Kore.
Koreja e Jugut shiti 437,151 makina të përdorura jashtë vendit, me vlerë 3.9 miliardë dollarë, midis janarit dhe qershorit të këtij viti, duke shënuar një rekord të ri në njësi dhe vlerë sasie.
Eksportet e makinave të përdorura të Koresë së Jugut pritet të shënojnë një rekord të ri në vëllime dhe vlerë këtë vit, thonë ekspertët, edhe pse tregu në rritje të shpejtë Siria ndaloi importet e makinave të përdorura në korrik, sipas mediave shtetërore.
Por tregtarët thanë se rritja e shitjeve jashtë vendit rrezikonte të kufizohej nga infrastruktura e dobët në qendrat e eksportit të vendit, përfshirë atë në Incheon, një fushë dheu me zyra të improvizuara dhe ambiente të papërshtatshme. /