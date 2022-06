Lëvizja e fundit e Samsung nuk është një sinjal i mirë për industrinë e smartfonëve

Nuk është vetëm Samsung që po ndjen efektet e pandemisë apo luftës në Ukrainë apo rritjes së inflacionit.

Samsung raportohet se ka ulur prodhimin e planifikuar të smartfonëve për 2022 nga 310 milionë në 280 milionë.

Edhe pse ende është një sasi e madhe telefonësh, kemi të bëjmë me një rënie me 30 milionë. Besohet se në objektivat e prodhimit ka ndikuar lufta Rusi-Ukrainë ndërsa prej saj do të preken të gjithë smartfonët nga ato të rangut të ulët tek të rangut të mesëm.

Apple nga ana tjetër raportohet se do të prodhojë të njëjtën sasi telefonësh si në 2021, pavarësisht faktit se modelet e këtij viti patën përmirësime të ndjeshme.

Në tërësi ngjan me një trend ku tërë prodhuesit po përpiqen që ekonomia të përkeqësohet përpara se të përmirësohet. /PCWorld Albanian