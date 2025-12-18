Liderët e BE-së mblidhen për samitin kyç në Bruksel, Ukraina në krye të agjendës

Udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të BE-së po mblidhen sot në Bruksel për një samit dyditor të Këshillit Evropian me peshë të lartë, ku në krye të agjendës pritet të jetë propozimi kontrovers për përdorimin e aseteve ruse të ngrira për të financuar një kredi për Ukrainën, raporton Anadolu.
Udhëheqësit pritet të zhvillojnë diskutime strategjike për Ukrainën, kornizën e ardhshme financiare shumëvjeçare, zgjerimin dhe situatën gjeoekonomike të bllokut, ndërsa zhvillimet në Lindjen e Mesme, mbrojtja evropiane dhe migracioni do të jenë gjithashtu pjesë e agjendës.
Ata do të shqyrtojnë mënyrat për ofrimin e mbështetjes financiare për Ukrainën, garancitë e sigurisë dhe përpjekjet diplomatike për arritjen e paqes si dhe do të bëjnë një bilanc të progresit lidhur me buxhetin afatgjatë të ardhshëm të BE-së për periudhën 2028–2034.
Udhëheqësit do të debatojnë gjithashtu se si BE-ja mund të mbrohet më mirë nga presionet e jashtme ekonomike dhe politike, të përshpejtojë agjendën tregtare dhe të forcojë autonominë strategjike dhe konkurrueshmërinë.
Samiti po ndiqet nga afër, ndërsa pritet që udhëheqësit të diskutojnë hapat e mëtejshëm për kredinë e propozuar si reparacion për Ukrainën, rreth një javë pasi blloku vendosi të “bllokojë në kohë të pacaktuar” asetet ruse.
Të martën, Parlamenti Evropian ra dakord të përshpejtojë procedurat për projektligjin mbi kredinë, duke hapur rrugën për një votim në seancën plenare të janarit. Sipas propozimit, Komisioni Evropian do të mbledhë fonde për Ukrainën duke marrë hua mbi fitimet dhe bilancet e parave të gjeneruara nga asetet shtetërore ruse të ngrira.
Pas vendimit të së martës, pritet që Parlamenti të miratojë qëndrimin e tij mbi propozimin në seancën e ardhshme plenare, të planifikuar për 19–22 janar, përpara negociatave me shtetet anëtare të BE-së. Nëse krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së e miratojnë propozimin në samit, Parlamenti Evropian mund të japë miratimin përfundimtar në seancën plenare të janarit.
Rreth 210 miliardë euro në asete ruse janë të ngrira në BE dhe blloku propozon përdorimin e këtyre fondeve për të mbështetur Ukrainën. Megjithatë, shumica e aseteve të ngrira mbahen nga banka belge “Euroclear” dhe Belgjika ka shprehur vazhdimisht shqetësime lidhur me këtë plan.