Pas Ballkani që nisi aventurën në Ligën e Kampionëve me një paraqitje dhe fitore fantastike me rezultat 2-0 ndaj Ludogoretsit, sot është radha që në garat evropiane të paraqiten edhe dy skuadra të tjera kosovare.

Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë Dukagjini do të ballafaqohet me Europa Fc, një debutim ky historik për skuadrën nga Klina.

Ndeshja do të nis nga ora 19:00.

Vetëm gjysmë ore më vonë, në fushë do të zbres edhe Gjilani i cili luan në udhëtim kundër Niedercomit të Luksemburgut.